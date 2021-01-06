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紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

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紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

編譯組╱灣區6日電
紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)
紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

加州州長紐森6日宣布，加州將在聯邦的600元紓困支票之外，再發放加州的600元紓困支票。紐森將於7日公布他的下年度州預算草案，預計發放600元支票的計畫，需耗款24億元，是預算案的一部分。聯邦發放的600元紓困支票，本周開始存進符合資格的人的銀行帳戶，符合資格的加州人，再加上加州的600元，合計就是國會原來預定的1200元。

紐森將這項紓困金計畫稱為「金州紓困」(Golden State Stimulus)。但與聯邦紓困金計畫所訂的資格不同，聯邦計畫要求個人的收入不超過7萬5000元但紐森的計畫針對低收入士而設，年收入要在3萬元以下，才算符合資格。如果夫婦合併報稅，等於收入在6萬元以下。

紐森的計畫要看2019年的報稅表，如果報稅的人符合申請州所得稅的抵稅額(Earned Income Tax Credit)，才算符合資格。符合申請這項抵稅額的人，收入都在3萬元以下。去年全加州只有390萬人申請了這項抵稅額。

紐森又計畫延後加州的逼遷限期，州法現有規定的限期是本月31日。換言之，過了這天，因為疫情而交不出租的人，就可能會面對逼遷。紐森說，額外的600元支票，加上延後逼遷期限，希望有助遭疫情打擊的家庭有所幫助。

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這項金州紓困計畫，預計要耗費24億元。州議會分析師去年11月預計，州政府今年的個人所得稅會比預期大增，使預算出現260億元的盈餘，因為高收入人士過去一年在股市獲利超過預期。

紐森說，希望600元的支票可於2月或3月發放。加州每年的預算案都在6月底才通過，並要到7月1日才生效，但遭受疫情打擊的家庭等不了，因此600元支票所需的款項須州議會提前通過。

對於紐森的額外紓困支票計畫，舊金山的一些社區組織表示，不少人已失業10個月，不少家庭也交不租金和面臨逼遷，額外的600元將有幫助。

但反稅組織「霍華德賈維斯納稅人協會」則表示，加州發放失業金的計畫出現大漏洞，被詐騙超過20億元。紐森要發放額外紓困金，必須確保不再出現紕漏。

不過，紐森的支票計畫，還有不少問題有待解決。一，計畫仍須州議會通過，雖然民主黨控制了州議會，相信會支持紐森，包括支持將預算款項提早於未來兩個月發放。二，紐森和州議會還未決定，要將逼遷限期延至何日。三，關於誰符合領取600元支票的資格，紐森還須進一步說，包括個人的收入上限，以及夫婦合併報稅的收入上限。

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