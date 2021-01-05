新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

醫護為一名重症病人上呼吸機。全加州4日共2萬1128人住院。(Getty Images)

全加州 4日再破單日確診紀錄，共7萬4135人感染；五周之前，全加州的單日確診只是2萬人，現在的數字是當時的三倍以上。專家說，這個新紀錄可能是第一個跡象，反映聖誕和新年聚會後感染飆升的結果。

除了單日超過7萬人感染，4日全加州的死亡人數是379人，這是加州自爆發疫情以來的第6高；截至4日，加州已有2萬7000人死於疫症，單是過去一周，就有2476人死亡，平均每天死354人。

聖荷西信使報說，每逢周一，感染數字往往增加，因為在加州58個縣中，不少縣在周末三天沒有更新病例，等到周一才作更新。

加州自聖誕之後，確診病例的數量未見大幅飆升，而只是輕微增加，這種情況顯示，聖誕假日聚會的感染後果還沒有充分表現出來；而新年假期聚會造成的感染，可能要再過數天才會顯示出來。

但聖誕以來，加州的死亡人數飆升了43%。南加 州和中谷的死亡人數都明顯增加了。全加州4日共2萬1128人住院，其中4584人是加護病房的重症病人。在4日的379死亡之中，南加州占了261人，中谷占了62人，其餘56人來自南加和中谷以外的地方。

在灣區 ，4日死亡人數未見明顯增加，反而多縣確診病例比之前大增，包括人口77萬的聖馬刁縣單日確診達1135例，人口30萬的北灣蘇拉諾縣確診1742例。灣區目前的感染率是每天10萬人中46.8人感染；全加州的感染率是每天10萬人中92.5人感染。

全美已有2080萬人感染，平均每天21萬5000人感染，每天感染率是10萬人中65.3人感染；全美已有超過35萬人死亡，過去一周平均每天2600人死亡。