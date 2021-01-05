兇殘！屋崙華埠非裔用火焰槍打華婦頭 血流滿面

華人被襲擊後，警方封鎖現場。（熱心市民供圖）

5日中午12時30分左右，屋崙華埠 Franklin街中山大廈門口發生一起惡性襲擊華人 事件。一非裔嫌犯忽然用火焰槍柄襲擊中年華人女子頭部，打得血流滿面，然後逃之夭夭。屋崙華埠社區領袖陳錫澎證實，多虧華埠居民和商家守望相助，有人報警，有人提供商店監控錄像，嫌犯在一小時內被抓，警方正在審訊調查中。

陳錫澎說，雖然嫌犯動機不明，但推測可能是搶劫作案未成，惱羞成怒之下打人報復。「因為旁邊就是銀行，不少嫌犯專門搶劫從銀行出來的華人。此外，若是針對華裔的仇恨犯罪，可能會採用更極端手段，比如在人多的地方，利用火焰槍噴射傷人，而非單純襲擊。」

華人目擊者：沒人看到嫌犯搶劫

東灣台山同鄉會主席馬作林在5日中午12時38分聞訊趕到現場，發現華人婦女頭破血流，雙手也沾滿了血，靠在大樓外的柱子旁，情緒穩定，警方簡單問話後，被送往醫院檢查，料無大礙。

馬作林說，受害華人被兇手用黑色物體擊打頭部，現場目擊者至少有五人。但他詢問發現，沒人看到嫌犯搶劫，似乎是無緣無故毆打華人。不知為何，兇手還在現場扔了幾個沒點燃的鞭炮。「在華埠住了幾十年，第一次見到這樣平白無故傷人的情況，希望警方調查清楚。」

馬作林表示，非裔嫌犯身穿淺紅色衣服，行凶後拐向9街，再往百老匯大道方向逃跑。事後警方反應快速，有五輛警車，一輛消防車到達，快速封鎖現場，並在附近及對面街道密集搜查攝像頭畫面，希望找尋嫌犯蹤跡。

陳錫澎：華埠居民和商戶相助

陳錫澎說，得知此案件後，他立即和警方聯繫。嫌犯在一小時內被抓獲，警方正在調查中。感謝華埠居民和商戶鼎力相助。事發時有人報警，附近裝有攝像頭的商戶，立即提供相關錄像給警方，幫助警方找到線索。據悉，兇嫌並未駕車，只是跑步逃離。警方在距離事發地一哩地的區域將其抓獲。

陳錫澎說，嫌犯在逃跑中，疑似噴射了火焰，可能被目擊者以為點著煙花。對於嫌犯動機，陳錫澎推測可能是為了搶錢。因事發地旁邊就是花旗銀行。「不少劫匪瞄準華人取錢後下手，也可能是搶錢過程中有搏鬥和掙扎。搶劫未遂，所以用火焰槍柄襲擊。如果是仇恨犯罪，可能會找人多的地方，用火焰槍噴火。當然，一切以警方調查為準。」

陳錫澎表示，他會將此事轉告給阿拉米達縣地檢長（DA），希望依法起訴對方重罪。疫情期間，法庭判罰不少輕罪嫌犯無保釋金釋放。他不希望讓危險分子逍遙法外。

陳錫澎說，因為疫情，屋崙城市收入減少，警局預算降低，正在考慮削減某些巡邏服務。他會向市長薛麗比要求，盡量不要減少華埠巡邏，更好維護華人社區治安。