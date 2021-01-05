史丹福擬改發時薪 粵語講師張錫莉：不會接受

張錫莉表示，不會接受校方改為鐘點制的條件（offer）。（張錫莉提供）

史丹福大學 唯一的粵語課講師張錫莉未被史丹福續聘，但校方曾稱，可能會將粵語課的教學改為鐘點計算，視預算 情形將張錫莉以時薪回聘。張錫莉4日接受本報訪問透露，她已經向主管即語言中心主任表示，拒絕校方的條件（offer）。

張錫莉指出，校方提出的條件很差，包括該職位是暫時的聘用，必須要用計時卡紀錄教學時間，職位沒有福利 ，並且薪水將與總教學小時以及註冊的學生人數連動，「我想你們都會同意，我應該得到更好的條件。畢竟我在學校工作已經21年，還是史丹福的博士，並一手打造出史大粵語教學項目。」

張錫莉認為，史丹福的做法對於粵語項目的傷害很大。因為，在2021到2022學年度，校方的課表中，將不會列出粵語課，「有多少學生會知道他們可以向校方要求一個沒有列入課表的課程？但校方卻辯解，沒有被列出的粵語課程沒有被『刪減』？」而且，就算學生知道能夠向校方要求加開課程，還是有很多困難，因為要求加開的截止日期是6月1日，「我不知道有多少學生能夠知道6月1日就是截止日。」

張錫莉並表示，自己是講師（lecturer），早期合約是每三年續約一次，後來變成所有的兼職講師都是一年續約一次。

她說，從2009年金融危機開始，學生註冊的趨勢就開始改變，很多史丹福學生選讀電腦科學與工程課程，而這些學生較沒有時間去選修語言課。她仍記得，2018年的時候，語言中心就預期會有預算的刪減。然而，事實上語言課教學依然是史丹福評價最高的課程之一。