任教21年 史丹福「唯一粵語講師」 未獲續聘

史丹福傳出將不續聘唯一的粵語課講師張錫莉。（取自史丹福大學網站）

依據史丹福校園報「The Stanford Daily」報導，在史丹福教授21年粵語、也是史丹福唯一的粵語講師張錫莉（Sik Lee Dennig），未獲校方續聘，也為史丹福大學 未來的粵語課程是否能持續帶來不確定性。而不少關心事件進展的學生與教職員，發起「拯救史丹福粵語課」(Save Cantonese at Stanford）連署，

史丹福因為削減預算 ，在去年7月時就宣布，將裁員208人，並且讓30人放無薪假。之後史丹福又決定在2020-2021財政年度，消減1億美元的預算。在削減預算的過程中，一些講師的合約將不再續簽，其中也包括張錫莉的合約。

張錫莉本身是史丹福大學的博士，在史丹福大學教授粵語已經超過21年。她對校報「The Stanford Daily」指出，學校曾稱，「希望（hopes）」在今年秋季班提供一門粵語課程。但可能是用鐘點計薪，而且還是得看經費而定。

每年約有70多人選修粵語課程，過去十年來的秋季班，平均有31名學生參加粵語課。史丹福的人文科學學院發言人萊頓（Joy Leighton ）則向該校報指出，目前沒有語言課程被取消，包括粵語。課程的安排將針對學生的需求來提供。

據萊頓指出，語言中心已經減輕了夏季預算削減的影響，部分因教師退休而空缺出來的職位，已經遇缺不補。在少數情況下，沒有續簽講師合同。然而，萊頓拒絕透露在預算削減的影響下，各個語言專案的衡量標準如何。

萊頓補充，在2020-2121學年新冠肺炎大流行疫情 期間，史丹福大學延長了所有講師的合同，以便「任何沒有續簽合同的人，可以在學術市場上尋找工作。」

修過粵語課程的學生表示，他們對於課程的未來感到很失望和受傷。有人認為，在校園裡練習粵語，有助於更好地與講粵語的祖父母建立聯繫。

一些關心該事件學生與校友及教職員，已經參與「拯救史丹福粵語課」連署，強調繼續提供粵語課是多元與包容的展現，而且粵語是非常廣泛被使用的語言。更何況，史丹福大學創辦人史丹福（Leland Stanford）本身在建立太平洋鐵路帝國時，曾剝削了不少華人工人，而這些人很多是說粵語者。