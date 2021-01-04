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舊金山聖荷西凱瑟醫院急診室 44員工確診

記者李榮／聖荷西報導

聖荷西凱瑟醫院（Kaiser Permanente San Jose Medical Center）2日晚間傳出，該醫院急診室有大批員工確診新冠肺炎（COVID-19），引起民眾與衛生單位的高度重視。至本報3日截稿為止，確診人數已上升至44人。

聖荷西凱瑟醫院正在調查疫情爆發的情況與原因，醫院也隨即啟動加強消毒等應變措施。而曾經被確診醫護人員照顧、或者曾接觸確診者的病患與醫護人員，都已經被通知。

聖荷西凱瑟醫院在回應舊金山紀事報時指出，在聖誕節時一名工作人員穿著充氣的服裝（air-powered costume），短暫出現在急診部。但院方也強調，如果因為當天的事件產生傳播疫情的情況，「那將是完全無辜的，而且是偶然的（completely innocent, and quite accidental）。因為，穿著充氣服裝的那人當時沒有新冠肺炎症狀，只想在這個非常緊張的時刻，振奮大家的精神。」

醫院的資深副總裁查維絲（Irene Chavez）在聲明中指出，已經禁止類似的充氣服裝出現在醫院。而確診的醫護人員，也都會依規定隔離，暫時不會回到工作的崗位。

在被問到確診者當時是否有戴口罩？查維絲回應紀事報時僅表示，口罩與適當的防護裝備（PPE）在醫院所有的地方都必須要適當穿戴，而當天的派對並不是醫院贊助的。

聖荷西凱瑟醫院發生大規模醫護人員確診，也讓近來加護病房緊缺的情況更令人擔心。依照統計顯示，灣區的加護病房乘載能力僅剩8.4%。部分的救護車運送病患到醫院時，還必須要等待病床空出才能進去。

凱瑟醫院指出，目前該醫院的的急診部仍然開放，可以安全接待病人。醫院所有區域都進行深層清潔，確診者也都已經處於隔離狀態。

聖荷西 疫情 新冠肺炎

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