醫院危機加劇 金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

醫院危機加劇，灣區加護病房空床率只剩5.1%。（美聯社）

新年到來並未為灣區疫情 帶來好消息，數據顯示，灣區加護病房空床率2日跌剩5.1%，為有史以來最低。

舊金山加大傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「我對這個統計數字感到害怕，主要是因為我們的加護病房空床率還未降到最低點。想到就覺得嚇人。」

聖他克拉拉縣衛生官員表示，聖縣上周出現救護車載著病人在急診室外苦候7小時的狀況，救護車無法發揮救急作用，必須借助消防局之力將其他病人送醫。這個現象無疑是個警訊。

聖他克拉拉縣議員，同時也是聖縣衛生與醫院委員會（Health and Hospital Committee）共同主席史密提恩（Joe Simitian）表示，救護車長時間等待一般會在周間較忙碌的時段或假日出現，但通常不會持續超過1小時。他說：「無論等待時間是長還是短，都是問題。因為醫院應該盡快接收病人，救護車也才能繼續上路幫助下一個病人。」

根據美聯社（Associated Press）報導，救護車必須在急診室外等候多個小時才有病床接收病人，在洛杉磯地區已成常態，在某些情況下，醫師甚至必須直接在救護車中進行治療。

聖縣律師威廉斯（James Williams）表示，聖他克拉拉縣醫療系統在感恩節病例激增後一直處在「搖搖欲墜」的邊緣，他擔心，如果元旦後再出現一波病例激增，問題會更嚴重。

此外，大沙加緬度地區（Greater Sacramento region）的加護病房空床率2日也急遽下降，從1日的11.5%跌剩6.9%。

史丹福大學 病毒學家西格（Robert Siegel）表示，疫情短期內不可能有好轉。因為聖誕節和新年聚會後的病例激增現象還未開始顯現。他說：「病人在感染病毒後，通常要等10到12天，才知道是否需要入住加護病房。此外，死亡人數至少還會再繼續增加一周以上。」