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少了這條導火線 矽谷科技股不會重演2000年崩盤?

編譯組／矽谷2日電
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

矽谷大部分科技公司的股價在2020年大漲，電動車公司Tesla漲了695%，從年初的86元漲至年底的705元。蘋果漲了50%，從年初的75元漲至年底的132元。亞馬遜漲了63.3%，從年初的1898元漲至年底的3256元。科技股大漲令人聯想到矽谷科技股2000年的泡沫化和崩盤。踏入2021年，矽谷科技股會不會重演2000年的泡沫化和崩盤？

矽谷網路公司1999年的一年之內漲了86%，那斯達克指數在該年底漲至4069點(1990年只有373點)。到2000年3月漲至最高點的5000點，之後大跌。到2000年底已跌了39%，2001年再跌21%，2002年再跌32%。

2020年的科技股和2000年的科技股有不少相同之處，例如Tesla、蘋果和亞馬遜等股價大漲。不少科技公司的股價也因為疫情使科技乘著在家工作的潮流而上升，情況確實與2000年的「網路公司熱潮」有相似之處。

但是華爾街研究公司DataTrek的報告指出，2020年與2000年的情況有一個重大的分別。即2000年時，由於股市狂熱和股價泡沫，聯準會於是決定升息。2000年3月股價泡沫開始破滅，正是因為聯準會決定進行一連串的升息周期行動。這一決定是使泡沫破滅的最重要因素。

但是2020年和2021年的情況卻截然不同，因為聯準會目前根本沒有升息的打算，而且最近的議息會議中仍決定維持接近零利率。這一決定使科技股沒有當年導致科技股崩盤的導火線。

DataTrek的報告說：「目前看淡科技股的熊市專家，欠缺了一個導致科技泡沫破滅的導火線，如果沒有導火線，稱科技股在2021年將會進入熊市的言論都只是猜測而已。」

還有就是年底時，川普簽署了總開支9080億元第二輪紓困計畫，這筆開支對經濟和股市將有助力。

報告說，2021年的科技股，當然不能確定會保持上漲之勢，不是說就沒有危險。特別是在一些投機成分高的股票，但現在說科技股價會像2000年那樣泡沫化，卻找不到可以導致破滅的因素，那只能是猜測之言。

股價 矽谷 聯準會

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