元旦夜有雨 灣區下周連場風雨將至

元旦晚上至翌日早上，灣區將會下雨。(美聯社)

除夕前一天，灣區 30日開始下雨。雨勢雖然不大，但氣象局說，這場雨打開了風雨之門( storm door)。風雨之門既開，接著下來將有連場風 雨抵達灣區。接著下來的第一場風雨，將於元日日晚上抵達。之後，下周將至少有三場冬季風雨。

國家氣象局的派爾瑪(Cindy Palmer)說，阿拉斯加阿留辛群島海域已形成長達200哩的氣流，預計將會陸續南下，抵達北加州 和灣區。

派爾瑪說：「灣區將會下雨，這是肯定的。現在還不能確定的是，還不知降雨量會有多少？」灣區很需要降雨，因為整個2020年的降雨量不足。以舊金山 為例，全年只有7.79吋，離開年平均的23.5吋差了很多。

元旦日晚上抵達的風雨將會延續至周六早上。周五晚上的雨勢不大，大約只有半吋。

本周日晚上將有另一場較強的風雨抵達。目前的預測是屆時北灣的降雨量可能達到1吋，灣區其他地方則是三分一吋至半吋。這場風雨將延續至周一早上。

下周中段至周末還有兩場風雨抵達，其中之一在下周三抵達。另一場則在下周五和周六抵達。

派爾瑪說，即將抵達的連場冬季風雨，目前較難預測降雨量。因為天氣圖顯示，南下的冷鋒可能會在抵達灣區前減弱，因此下周的降雨量要再過數天才能較準確預測。