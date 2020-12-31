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65歲華醫吳承琮大戰新冠 直呼可怕

本報記者／洛杉磯報導
65歲華醫吳承琮20天戰勝新冠病毒。（吳承琮提供）
65歲華醫吳承琮20天戰勝新冠病毒。（吳承琮提供）

一名在急診室奮戰30多年，年近65歲的華人醫師，面臨世紀病毒被迫大戰一場，從得病到康復出院近20天裡，對他像一生一樣的漫長，也讓他深刻體會到病毒的可怕莫測。

這位華人醫生吳承琮，近來在朋友圈發表了一篇「吳老醫生戰病毒記」的文章，記錄他染病到出院的過程。他寫道，「11月18日和19日兩天中，我不幸被一名同樣享受著人身自由的魔鬼，傳播到可怕的病毒(同時間、同部門超過十人被傳染)。」

●急診看醫師 一拖14小時

11月23日他開始發燒，次日確診為陽性，立刻自我隔離、睡覺、喝水吃退燒藥。但自我療法效果不明顯、體溫經常超過攝氏38.5度並伴有肌肉痠痛、乾咳；氧分壓尚保持在95%以上。五、六天後仍舊沒有消退跡象，讓他覺得至少應該拍一張胸片。11月28 晚上7時，他去了附近醫院急診室，被告知可能要等十到14個小時才能看到醫生。

11月29日凌晨4點，他回到同一家醫院急診室，上午8點30分他終於被收治到觀察室。被診斷為典型新冠肺炎，兩側肺下部肺炎，左邊更加嚴重。吸氧增加到每分鐘 4L，人感覺很不舒服，氧分壓不穩定。和肺科和傳染科醫生制定治療方案，最重要是預訂了新冠康復病人的兩袋新鮮血漿。

● 48小時沒病房 靠關係才有床

他用藥後情況稍有控制，但沒有明顯改善，且48小時後仍舊等不到病房。他發燒難熬只得託朋友幫忙，終於在12月1日上午被轉入病房，次日凌晨接受兩袋新鮮血漿，此後再無發燒，說明病毒被控制住。這是一個真正有針對性的治療方法，此時距離他被感染已兩星期。

之後他開始長達十天的住院，他不再發燒，且生命指症平穩，可是仍舊要24小時吸氧。住院五天後感覺好一點，白天盡量坐沙發椅上變變體位、打瞌睡，戰鬥還在繼續。他寫道：「住院的第八天，醫生從死人身上摸索出的治療方法也慢慢用盡，包括：冰凍血漿、五天靜脈藥Remdesivir 「人民的希望」、五 天阿奇霉素、還有每天的抗凝劑注射、PPI 預防消化道出血、zinc 和維他命D、止咳化痰藥等。後人獲救是從前面的死亡中學得，大量人命和醫療資源讓醫護人員找到比當初更有效的方法。假如能知道得早一點，多一點，治療方法正確一點、黃泉路上要少多少冤魂?」

●病房咳嗽聲 整夜沒停過

住院期間，他發現醫院病床已人滿為患，醫院快吃不消。病房時不時傳來強烈咳嗽聲，一夜不斷。那是一種聲嘶力竭，幾乎會將肺部從胸腔推出來的聲音。走廊天花板的喇叭裡，日夜都會傳出某某病房搶救的呼叫，每聲呼叫都是某人生死拚搏的一瞬間。他這樣寫道「以前醫院值班這樣的的聲音天天聽到，是匆匆忙忙趕了上場等下場。現在睡在病床上的我，聽到不一樣的聲音。生命如此脆弱，生死如此接近，有時就像翻過一張撲克牌。」

住院的日子是無聊的，他常搞不清今天是何日、要板著手指數。一日三餐營養是有保障，其它就只能將就。他不敢挑戰自己，也不能洗澡，每天只能用濕浴巾紙擦身。醫院網絡被駭，手機接受每一條短信都要耐心等待。除了家人、親人和工作同事，他沒有告訴其他人，包括遠在地球另一邊的哥哥、姐姐們。來自家人、親人及新舊同事的關懷令他感動，讓心靈得到安慰。

● 12天才洗澡  鼻子還插氧氣管

終於在12月10日，吳承琮能出院了。他說，回到家，拿到氧氣桶和裝置，他洗了一個等待了12天的澡。洗完澡感覺是如此的美妙，雖然鼻子裡還連著氧氣管、但是能睡到自己床上。

文章最後，他寫道，「文章大部分內容是躺在病床的流水帳，病情紀錄會被詳細記錄在醫院病案資料中。但是我的感受誰知道？我要寫出來，萬一回不了家，讓人打開手機能看到我的病床經歷、也希望能幫到其他的人。」

作為親歷者，他也提出困惑和疑問。吳承琮表示，病毒發生近一年的時間，病毒源頭沒人再提。普通如他這樣的老百姓，卻很想知道為什麼當初和現在，都不能讓有能力和有公信力的國際科學家，做基本情況的最原始調查？沒有真相永遠有說不清的嫌疑。他深信遲早有一天會真相大白。不說出原因、缺乏合情合理的解釋、是對人類、對生命和對現代科學家們的藐視。因為有了真相，才能最有效地解決世紀難題。

住院的日子每天都在和病毒搏鬥。（吳承琮提供）
住院的日子每天都在和病毒搏鬥。（吳承琮提供）
吳承琮治療時使用的藥物。（吳承琮提供）
吳承琮治療時使用的藥物。（吳承琮提供）
在醫護們的幫助下，吳承琮終於能夠痊癒出院。（吳承琮提供）
在醫護們的幫助下，吳承琮終於能夠痊癒出院。（吳承琮提供）
醫護救助的經驗都是從治療之前新冠死者身上獲得的。（吳承琮提供）
醫護救助的經驗都是從治療之前新冠死者身上獲得的。（吳承琮提供）

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