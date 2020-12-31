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紐森：撥款20億鼓勵公校重開 每生可獲450-750元紓困金

編譯組／灣區30日電
州長紐森30日宣布，撥款20億元，用作鼓勵加州的公校重開。(電視新聞截圖)
州長紐森30日宣布，撥款20億元，用作鼓勵加州的公校重開。(電視新聞截圖)

加州大部分的公校，目前仍然關閉，只進行網課，沒有面對面的教室授課。這種情況與全美各州的公校截然不同，因為包括紐約州和麻州等民主黨控制的州都已經重開公校，但加州因為教師工會和學區無法達成重開協議，所以落後全美。

針對這種情況，紐森州長30日宣布，撥款20億元，用來鼓勵加州學區重開公校；辦法是，公校重開，每名學生可獲450元至750元的「紓困金」，款項用來作學校重開後的安全費，包括檢測、口罩和消毒等費用。

按照紐森的計畫，學區須於明年2月中重開學校，受影響年級由幼稚園到六年級，因為這些年級的學童的教育受到疫情的打擊最大。

每所學校如要重開，所屬之縣的一周之內每天平均感染人數，必須少於每10萬人只有28人感染。

除了感染率要符合規定，有關學校還要制定一套安全計畫，交給縣市政府和州政府通過。

紐森州長的計畫所提供的款項，主要是為鼓勵教師工會與學區達成重開協議。例在舊金山，學區已經宣布，在1月25日前都不會重開教室面對面授課，因為學區與教師工會無法達成重開協議。

紐森強調，按照他的鼓勵計畫，學區仍可控制重開的時間表；如果教師仍不願重開，也仍然可以選擇繼續遠距授課。

紐森30日在記者會被問到：這樣的撥款鼓勵可能不足以使教師和學區達成協議？獎勵可能仍然不夠，那又怎麼辦？

紐森回答說，學區和教師不需要更多獎勵，因為教師對教育下一代擁有熱情，在作育英才的工作以外，再沒有更大的獎勵。

學區 公校 加州

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