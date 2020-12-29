加州5分區中 南加州、中谷加護病床跌至0% 延長居家令

州衛生廳長加利 (Dr.Mark Ghaly)29日表示，加州五大分區的南加州和中谷，因為加護病床數量未來四周都難以增加，因此這兩個分區將要延長實施居家令三周。(Getty Images)

州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)29日宣布，由於加州疫情 持續惡化，「南加 州」和「聖荷昆谷」(中谷)兩個地區，必須延長目前正在實施的居家令(Stay-at-home order)。至於五大分區之一的「灣區」，因為加護病床仍剩下約10%，因此暫時不宣布延長，視乎未來疫情和加護病床的數量而定。

州長紐森12月3日宣頒布新居家令，將全加州分成為五大區(灣區、大沙加緬度、中谷、南加州和北加州)，任何一區的加護病床跌到少於15%，就必須實施為期三周的居家令。居家令生效期間，酒吧、餐館、釀酒廠、美容院和理髮店等都要關閉，大小型聚會也禁止，還要100%戴口罩和保持安全距離。

截至29日，五大分區之中的四區(灣區、大沙加緬度、中谷和南加州)都實施居家令，只「北加州」因為加護病床仍有約20%，所以無須實施。

加利說，南加州和中谷的首三周居家令將於下周一到期，但由於兩區疫情嚴重，加護病床已跌至0%；更重要的是，州衛生廳對兩區未來四周的加護病床估計顯示仍不會好轉，因此這兩個地區必須再實行三周的居家令。

不過加州補充說，南加和中谷兩地也不一定要完全再實施居家令三周，只要兩地疫情好轉，加護病床回增至15%以上，兩地就可能取消居家令。

加利在記者會上用幻燈片說，南加和中谷兩地目前的加護病床已跌至0%，兩地醫院目前是以緊急狀態的辦法應付加護病床的需要，即將原來不由新冠疫情病人使用的加護病床作出調整，改用於疫症病人。

他又特別說明，專家對未來四周的加護病床數量作了充分的評估，認為南加和中谷兩地未來四周的加護病床都不會增加。

疫症住院 全加州增36%

全加州的疫症住院人數，在過去兩周增加36%，29日共有2萬零390人住院；加護病人在最近兩周也增加35%。

南加和中谷兩地延長居家令三周的消息，來得並不突然，因為紐森州長28日已警告說，疫情嚴重大家明白，居家令只能延長，暫時不可能取消。加州目前的疫情處於失控狀態，專家擔心，聖誕和新年的聚會將會引起新一輪的疫情飆升。

加州人口4000萬，累計感染人數220萬，死亡人數接近2.5萬；「南加州」包括了占加州四分一人口的洛杉磯縣，這個縣的死亡人數占全加州的40%