加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

全加州28日共2萬零390人因染疫而住院，打破全美單州的紀錄；今年春天紐約州疫情最嚴重，當時單日最高住院紀錄是1萬8800人。(Getty Images)

聖荷西信使報統計，全加州 28日新增確診達6萬6811例，再次創下加州和全美紀錄。除新增感染人數，住院和死亡人數也十分駭人，28日全加州有2萬零390人住院，創下最高紀錄；今年春天，紐約州疫情 最嚴重，當時單日最高住院人數是1萬8800人。

加州28日的統計數字，部分因為聖誕假期和周末造成，因為在加州的58個縣之中，一些縣在假期和周末中沒有更新數字。28日的單日新增病例比一周前創下的紀錄多了4000例。

過去一周，全加州平均每天新增確診3萬8100例和230人死亡；專家指出，這個平均數比聖誕前的高峰略下降。過去兩周，平均每天只增病例16%，死亡也只增加40%；與兩周前的高峰相比，減少不少，兩周前平均每天病例增加133%，死亡增加157%。

專家認為，感恩節之後引爆疫情浪潮，有下降跡象，但是他們擔心，聖誕和新年假期之後加州將會再爆新的疫情浪潮，形成「激增之上的激增」。

染疫住院人數對加州的醫院造成巨大壓力，加州28日的住院人數增至2萬零390人，這是全美住院人數超過2萬人的第一個州；27日全加州的住院人數是1萬9766人，只過了一天，28日就增加超過500人。

在住院人數之中，約12%是加護病人，全加州28日的加護病人達4228人，這也是加州的單日最高紀錄。

在灣區 ，加護病床已跌至9.5%，大沙加緬度地區是16.6%，北加州是29.3%；相比之下，南加州和中谷則已跌至0%。

加州的感染率也是全美最高，每天就有約100人感染，比第二高的亞利桑納州多了20%；灣區的感染率是每10萬人中每天有55人感染。