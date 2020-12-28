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賽季首勝！勇士三分準絕殺擒公牛

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士隊27日宣布，中鋒克里斯（圖中跳起的黃色球衣球員，Marquese Chriss）在26日的訓練中遭遇右腳踝骨折，將在本周手術。（記者劉先進／攝影）
金州勇士隊27日宣布，中鋒克里斯（圖中跳起的黃色球衣球員，Marquese Chriss）在26日的訓練中遭遇右腳踝骨折，將在本周手術。（記者劉先進／攝影）

金州勇士27日晚客場上演蕩氣迴腸的一場比賽。最後5秒，芝加哥公牛拉文（Zach LaVine）頂著防守人中投得分，領先2分，但最後2秒多，替補達米·李（Damion Lee）運球後命中絕命三分，反超1分。公牛隨後超遠三分不中。勇士客場兩連敗後，以129比128擒獲公牛，收穫賽季首勝。

柯瑞36分6助攻2抄截2蓋帽。達米·李12分，維金斯19分。

金州勇士隊周日宣布，中鋒克里斯（Marquese Chriss）在周六的訓練中遭遇右腳踝骨折，將在本周晚些時候進行手術。手術後將確定復出時間表。The Athletic王牌記者查拉尼亞（Shams Charania）則表示，克里斯將缺席剩餘賽季。這也是繼湯普森跟腱斷裂缺席整賽季後，勇士第二位遭遇重傷的球員。

勇士目中鋒陣容上，目前只剩下兩名健康的球員，新秀懷斯曼(James Wiseman)和老將魯尼（Kevon Looney）。人手緊張，急需大個子坐鎮。

23歲的克里斯在去年被簽下後，在勇士的輪換陣容中找到一席之地。在出戰的兩場比賽中，他場均6.5分、6.5個籃板，還有1次助攻。是球隊替補席上不得可多的戰將。老將魯尼過去一年因為傷病表現掙扎，本賽季場均3分2.5籃板。

懷斯曼雖然是新秀，但兩場比賽場均18.5分7籃板，三分球命中率5中4，命中率80%。

勇士教練柯爾已表示，在前兩場比賽表現出色後，懷斯曼的出場時間將增加。隨著克利斯在可預見的未來缺陣，勇士將需要懷斯曼貢獻更多。

替補達米·李（Damion Lee）運球後命中絕命三分，幫助勇士擒獲公牛，得到賽...
替補達米·李（Damion Lee）運球後命中絕命三分，幫助勇士擒獲公牛，得到賽季首勝。（右，檔案圖記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 芝加哥

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