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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

編譯組／綜合27日電
加州人均單日新增病例數已升為全美最高。（Getty Images）
加州人均單日新增病例數已升為全美最高。（Getty Images）

加州繼一周前人均單日新增病例數（每10萬人，一周平均單日新增病例數）升為全美第四高，上周一路竄升至第一位。另外，灣區加護病房空床率持續下降，聖他克拉拉縣的單日新增病例也續創新高。

聯邦疾病管制與預防中心（CDC）26日的更新數據顯示，加州目前人均單日新增新冠病例數已增加為全美最高，過去一周，平均每日每10萬人中新增100.5例病例，緊跟在後的是田納西州的89.6人。不過，加州人均單日新增病例數現在雖然居全美之冠，其實比一周前的109.3人已有所減少。

儘管加州目前已實施較嚴格的新居家令（stay-at-home），病例增加的速度卻是自疫情爆發以來最快。手機追蹤數據顯示，民眾遵守規定的比率極低，更有人質疑加州嚴格的限制是冬季疫情再度爆發的原因。

數據還顯示，灣區加護病房空床率持續下降，目前僅剩11.3%，南加和聖荷昆谷的空床率早已降為零，大沙加緬度地區目前還有16.9%，灣區以外的北加州地區還有33.9%。醫護人員表示，病床幾乎用盡，醫院的氧氣存量和其他用來治療新冠肺炎的補給品也已低至危險程度。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）26日宣布，由於北加州住院人數激增，他們決定將所有非緊急手術和治療延到1月4日以後，同時計畫招聘派遣護士，來解決人手不足的問題。

衛生官員也表示，聖他克拉拉縣26日新增2212病例，再創自疫情爆發以來新高，阿拉米達縣26日也再增1651例，是自疫情爆發以來第二高。

加州 疫情 灣區

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