我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

拚全民免疫！名人接種增信心 高達73%願打疫苗

讓孩子不失學! 史丹福學生募電腦 助弱勢生度疫關

江碩涵
非營利組織Bridging Tech是由史丹福大學學生Isabel Wang（右）以及貝隆（Margot Bellon，左）創辦。（史丹福大學提供）
非營利組織Bridging Tech是由史丹福大學學生Isabel Wang（右）以及貝隆（Margot Bellon，左）創辦。（史丹福大學提供）

不少弱勢家庭因為沒有電腦和網路，受到這次新冠疫情影響，家中學齡兒童因此而失學。為此，史丹福大學學生創辦了非營利組織「架起科技橋梁」（Bridging Tech），向這些弱勢家庭的學生捐贈筆記型電腦，短短幾個月內已經籌措、捐贈了數百台筆電，並將服務擴展到北加灣區以外的區域，減少數位落差。

非營利組織Bridging Tech是由史丹福大學華裔學生Isabel Wang以及貝隆（Margot Bellon）創辦。Isabel Wang表示，為了讓這些失學的孩子可以獲得相同的學習機會，因此創辦了這個非營利組織。她表示，全美國有1100萬個兒童沒有電腦，也沒有適合的設備可以讓他們在家上網學習。

貝隆表示，尤其是因為疫情影響，這樣的數位落差將更加劇，對這些弱勢家庭的兒童來說，將產生長期不利的影響。她說，這些沒有設備的人，現在根本沒有辦法上學，等於失學了。

Bridging Tech將服務重點放在K至12年級的學生身上，並設計了一個申請電腦以及取得電腦的流程，舉例來說，他們在獲得捐贈者捐贈電腦後，會派志工去現場取回電腦，並交給統一的電腦翻修商，重新翻修設備後，再由志工交給申請的弱勢學生，一旦這些學生申請到電腦，就可永遠持有這台電腦。

Bridging Tech不斷拓展組織團隊，目前有30個義工組成核心團隊，處理營運、技術等所有事務，其中包括許多史丹福大學的在學學生。此外，該組織也與其他非營利組織合作，為學生並提供學業輔導，將無家可歸的學生與學校、職涯分析等組織連結起來。

從今年4月開始運作到現在，他們已經捐贈了437台筆記型電腦給舊金山灣區、洛杉磯、亞特蘭大和紐約等地的弱勢家庭，隨著假期到來，兩位創始人希望能收到一倍的捐款，也希望有一天能夠將服務推向國際。

貝隆表示，Bridging Tech組織的最終目標是幫助彌合教育不平等現象，並確保這些學生都有上學的機會，以及成功、獲得工作的平等機會。如想參與或得知更多相關訊息，可至網頁https://www.bridgingtech.org/查詢。

史丹福大學 疫情 灣區

上一則

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

延伸閱讀

阿拉巴馬州 求史丹福大學救經濟

阿拉巴馬州 求史丹福大學救經濟
修改疫苗分發 史丹福：前線醫護優先

修改疫苗分發 史丹福：前線醫護優先
醫護抗議接種疫苗排序不公平 灣區史丹福醫院道歉

醫護抗議接種疫苗排序不公平 灣區史丹福醫院道歉
史丹福：新冠最先感染上呼吸道

史丹福：新冠最先感染上呼吸道
史丹福研究：新冠病毒最先感染上呼吸道

史丹福研究：新冠病毒最先感染上呼吸道
發明在家驗新冠病毒 史丹福：可信度高

發明在家驗新冠病毒 史丹福：可信度高

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

2020-12-21 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因