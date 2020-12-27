讓孩子不失學! 史丹福學生募電腦 助弱勢生度疫關

非營利組織Bridging Tech是由史丹福大學學生Isabel Wang（右）以及貝隆（Margot Bellon，左）創辦。（史丹福大學提供）

不少弱勢家庭因為沒有電腦和網路，受到這次新冠疫情 影響，家中學齡兒童因此而失學。為此，史丹福大學 學生創辦了非營利組織「架起科技橋梁」（Bridging Tech），向這些弱勢家庭的學生捐贈筆記型電腦，短短幾個月內已經籌措、捐贈了數百台筆電，並將服務擴展到北加灣區 以外的區域，減少數位落差。

非營利組織Bridging Tech是由史丹福大學華裔學生Isabel Wang以及貝隆（Margot Bellon）創辦。Isabel Wang表示，為了讓這些失學的孩子可以獲得相同的學習機會，因此創辦了這個非營利組織。她表示，全美國有1100萬個兒童沒有電腦，也沒有適合的設備可以讓他們在家上網學習。

貝隆表示，尤其是因為疫情影響，這樣的數位落差將更加劇，對這些弱勢家庭的兒童來說，將產生長期不利的影響。她說，這些沒有設備的人，現在根本沒有辦法上學，等於失學了。

Bridging Tech將服務重點放在K至12年級的學生身上，並設計了一個申請電腦以及取得電腦的流程，舉例來說，他們在獲得捐贈者捐贈電腦後，會派志工去現場取回電腦，並交給統一的電腦翻修商，重新翻修設備後，再由志工交給申請的弱勢學生，一旦這些學生申請到電腦，就可永遠持有這台電腦。

Bridging Tech不斷拓展組織團隊，目前有30個義工組成核心團隊，處理營運、技術等所有事務，其中包括許多史丹福大學的在學學生。此外，該組織也與其他非營利組織合作，為學生並提供學業輔導，將無家可歸的學生與學校、職涯分析等組織連結起來。

從今年4月開始運作到現在，他們已經捐贈了437台筆記型電腦給舊金山灣區、洛杉磯、亞特蘭大和紐約等地的弱勢家庭，隨著假期到來，兩位創始人希望能收到一倍的捐款，也希望有一天能夠將服務推向國際。

貝隆表示，Bridging Tech組織的最終目標是幫助彌合教育不平等現象，並確保這些學生都有上學的機會，以及成功、獲得工作的平等機會。如想參與或得知更多相關訊息，可至網頁https://www.bridgingtech.org/查詢。