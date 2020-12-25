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劫匪頻搶零錢抓了又放 華埠傷腦筋

記者劉先進／屋崙報導
同一非裔嫌犯，四次闖入屋崙華埠一餅店，試圖搶劫顧客或店員手中零錢。（記者劉先進／攝影）
同一非裔嫌犯，四次闖入屋崙華埠一餅店，試圖搶劫顧客或店員手中零錢。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠9月出現數次小型劫案。華人在商鋪內埋單，一非裔劫匪趁人不備，快速搶走零錢。至少三個華人商戶告訴本報，嫌犯被逮捕後又快速釋放，到處流竄作案，讓人防不勝防。

屋崙社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，這些嫌犯在釋放後會收到法院的傳喚出庭要求，必須在規定時間返回法院，並非簡單的釋放。華埠商戶也可以向法庭申請禁止令，規定嫌犯不能接近華埠，若違反禁止令，可報警讓警員再次逮捕。

11月15日一天，屋崙華埠就發生五起搶劫案，其中兩起為暴力搶劫。三起懷疑是同一非裔嫌犯，流竄到華埠不同商家，瞅準顧客付錢時候手中有現金，實施搶劫，快速逃離現場。

目擊者Franklin街餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）表示，此非裔是慣犯，包括15日當天的搶劫，光顧店鋪四次，有兩次成功得手。搶劫手法也大同小異。都是假裝到店鋪內排隊買東西，實際上在觀察下手對象，看到有顧客給零錢埋單，或者店員找錢時，錢拿在手上，或放在收銀台上，嫌犯快速衝到前面來，搶走錢就跑。每次搶錢的額度也不大，一般都是10到20元。但15日當天和此前一次，都被店員認出是劫匪。店員高聲叫喊，提醒周圍顧客，嫌犯受驚，逃之夭夭。

華埠開心海會所東主海哥表示，15日當天，此劫匪到8街兩家商戶，故技重施兩次，搶走部分零錢。華埠不少商戶都認得此人，還記得曾被警方抓過，不知為何又放出來，到處興風作浪。

屋崙警局警員蒲梅（音譯，Mae Phu）向本報證實，確實抓過此人，但因為新冠疫情爆發，為防止監獄傳播病毒，類似的輕罪，警方抓捕後，法院也不能拘留，通常只能發一個禁止令。

楊雪梨表示，她也和警方數次交流得知，嫌犯雖然被釋放，但會收到一個法庭的傳喚日期，必須在規定時間到法庭報到出庭（註：因疫情原因，法院出庭或聽證會，均透過視訊舉行），並非通常理解的簡單釋放。華埠商戶可向法庭申請一個禁止令，要求嫌犯不得靠近華埠範圍。若違反禁止令，報告給警方後，警方還可以實施逮捕。

楊雪梨強調，華人遇到罪案一定要及時報警。因為警方根據報警記錄，確定罪案熱點區域，以分配警力。報案越多，警方越能詳細掌握罪案數據，進而調動資源，維護華埠治安。

屋崙社區聯絡員楊雪梨表示，華埠商戶可申請一個禁止令，規定小額搶劫嫌犯不能接近華埠...
屋崙社區聯絡員楊雪梨表示，華埠商戶可申請一個禁止令，規定小額搶劫嫌犯不能接近華埠，若違反禁止令，可報警讓警員再次逮捕。（記者劉先進／翻攝）

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