華埠餐飲業蕭條 金山康年酒樓傳結業 各界力挺

各界在百年老店康年海鮮酒家前集會，力挺康年。（記者李晗 / 攝影）

華裔社區在疫情 之後受到種種歧視，舊金山華埠 的經濟也因此受到沉重打擊，導致餐飲業普遍蕭條。華埠知名的百年酒樓康年（Far East）也傳出年底結業消息，令社區惋惜。

12月23日，各界代表在康年門前舉行集會，力挺康年，寄望康年的東主李彪（Bill Lee）能夠再撐一下，渡過難關。同時市議員佩斯金（Aaron Peskin）也宣布190萬元的撥款，拯救華埠的餐廳。

康年全名是康年海鮮酒家，是華埠為數不多的可以舉辦大型宴會的大酒樓，也是僑團、社區活動宴會的固定舉辦地。康年在華埠有著百年的歷史，前身是遠東樓，李彪1999年接手。

康年東主李彪表示，現在經營一天虧一天。（記者李晗 / 攝影）

經營一天虧一天 店東嘆政策反覆

李彪表示，結業消息傳出之後，的確很多社團和政界人士都表達惋惜，但是的確現在每經營一天就是虧本一天。他說，而且因為政策反覆無常，通常一個命令下來，餐飲業都是首當其衝受到打擊。

舊金山近期相繼出台了室內用餐、室外用餐的禁令，極大限制了餐飲業的經營。李彪說，「在這個情景之下，我們都不知道何去何從。」

李彪回憶，今年年初居家避疫令出台之後，很多僑社的春宴都取消了，導致大量已經預訂入貨的食材都只能浪費，形成十幾萬元的虧本。後來允許25%室內用餐的時候，有部分的僑團也有預訂派對宴會。當李彪已經預購了食材、找好員工回來上班之後，市府又一聲令下，一切都只能取消。

佩斯金提190萬撥款 拯救華埠餐廳

佩斯金此前在議會中也提出190萬元的撥款，與送餐服務的非盈利機構SF New Deal合作，幫助華埠餐飲業。佩斯金也形容這190萬元就是「止血貼」式的補救，呼籲大家共渡難關，希望康年能夠撐下去。

至於年底結業之後，康年會否重開，目前還要看未來疫情的走向。但是李彪表示，現在的董事成員討論後認為應該結業，至於未來康年會否以全新姿態重開則不得而知。康年所在的地址的房東是英端公所，已經免除了康年半年的租金。

李彪的女兒李慧玲（Kathy Lee）已經在著手幫助父親打理生意，成為康年的第二代經營者。李慧玲也說，的確以前非常沮喪，父親也很沮喪，但是疫苗來了之後，看到了一些些的希望。