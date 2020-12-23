首批莫德納疫苗抵灣區 接種速度加快

灣區收到剛獲得批准的莫德納疫苗。（Getty Images）

繼上周收到輝瑞疫苗 （Pfizer vaccine）後，18日獲得美國食品藥物管理署批准的莫德納疫苗（Moderna vaccine）21日也運抵灣區 ，預料可加快疫苗接種的速度。

舊金山紀事報（Chronicle）報導，馬連縣21日收到3100劑莫德納疫苗和975劑輝瑞疫苗，舊金山加大醫院22日也收到第一批莫德納疫苗。

加州 州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州上周總共收到32萬7000劑輝瑞疫苗，已有7萬零258人接種，預計本周將收到67萬2600劑莫德納疫苗。由於莫德納疫苗的運送和儲存方式較簡單，預料可加快加州施打疫苗的速度。

灣區目前疫苗施打進行得十分順利，但仍舊出現一些狀況。

數日前，加州得知本周即將收到的第二批輝瑞疫苗數量會比預期少，迫使灣區兩個衛生單位修改分發數量；部分供應給加州醫療中心的疫苗，因儲存溫度低於所需溫度，已被退回；史丹福大學醫院因為採用一種算式決定疫苗接種優先順序，使部分不在第一線治療病患的醫護人員優先接種，導致其他員工抗議。

舊金山加大傳染病學專家甘地（Monica Gandhi）說：「我們似乎已經為疫苗做了很久的準備工作，實際上，它發生的速度很快。不過，我們的準備工作還不夠周全，在低溫下儲藏疫苗的物流工作有很多障礙要克服。」

不過，莫德納疫苗因為不需要儲存在特殊的冷凍庫中，同時採用行之多年的藥物運送方式進行分發，因此，醫療專家認為，莫德納疫苗接種工作遇到的問題會比較少。