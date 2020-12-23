加州首位非裔州務卿 紐森提名維波接任

維波強調擴大投票權是她的動力和職責。（圖片取自州眾議員官網）

州長紐森（Gavin Newsom）22日宣布，ACA-5法案的推動者、聖地牙哥州眾議員雪莉·維波（Shirley Weber）將出任新一任州務卿，以接替現任州務卿帕迪拉（Alex Padilla）出任聯邦參議員之後留下的空缺。這項提名必須在90天內獲得州眾議會和州參議會確認才能生效。

2012年進入州議會的維波，是州議會非裔 核心小組主席。如果紐森的提名獲得州議會通過，維波將成為加州 歷史上首位非裔州務卿。

維波的名字對許多華人來說，並不陌生。她撰寫的最受爭議的一部法案，就是致力於實現大學招生、政府合同和招聘平權的ACA-5法案，也就是今年11月大選未獲選民通過的加州16號提案前身。她一直是民權和警察改革的宣導者，起草了具有里程碑意義的「加州生命拯救法案」，為警察使用致命武力制定新的更高標準，並獲得紐森在2019年簽署通過。

紐森說：「維波是一名不知疲倦的宣導者和變革的推動者，她的正直無懈可擊。維波是阿肯色州佃農的女兒，她的父親直到30多歲才獲得投票 權。她的祖父也沒有投票權，因為他在1965年通過投票權法案之前去世。」

維波表示：「擴大投票權是我職業生涯的一個動力，並將繼續激勵我履行新的憲法職責。」

維波出生在阿肯色州霍普（Hope）村莊一個100英畝大的農場。她的父親大衛（David）是那裡的佃農。據維波回憶，雖然父親受過六年級教育，卻識字不多。但父親向維波和她的兄弟姐妹灌輸了教育的力量。維波三歲時，一家人逃離了農場，流離於全國各地。其間，因為大衛在與一名白人農民的爭執中拒絕讓步，受到私刑威脅生命。

1951年，維波一家搬到洛杉磯南部，不久維波開始上學。她一直就讀於洛杉磯的公立學校，成績優異。26歲那年，她已經在洛杉磯加大（UCLA）獲得了三個學位，包括博士學位。

20世紀60年代末至70年代初，作為南加州學術界為數不多的非裔女性之一，維波成為聖地牙哥州立大學有史以來最年輕的教授之一，並在校內推動成立了非裔研究部。當選州眾議員之前，維波還曾擔任公民平等機會委員會主席，並任職於多個民權機構。1988年至1996年，她擔任聖地牙哥教委，其中一段時間任主席。