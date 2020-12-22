急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

自美國 爆發新冠疫情 以來，豪斯（Sara Houze）不斷輾轉在各醫院之間，為瀕臨死亡的新冠病人提供醫療護理。豪斯是來自華盛頓特區的心血管科加護病房護士，擁有處理心律、氣管和疼痛等專業知識，在美國新冠病例持續激增的此時，她是各家醫院極力爭取的對象。

豪斯是加州 從外地招聘前來的500多名醫護人員之一，負責協助已超出負荷的醫院照顧重症新冠病人，她最新的任務是從21日開始到南加州聖伯納汀諾縣支援當地醫院，在目前病例激增的情況下，她預估每日必須工作14小時。

加州大部分醫院目前人手皆嚴重不足，他們正積極向全球各地尋求臨時醫護人員，尤其是接受過重症護理訓練的護士，對象包括台灣和澳洲。舊金山加大公共政策教授卡夫曼（Janet Coffman）說：「由於美國現在每一個地區的疫情都十分嚴重，沒有醫院有多餘的人手可供借調。」

對醫護人員需求 上月猛增44%

加州是美國唯一規定一名護士最多只能照顧兩名加護病房病人、最多只能照顧四名急診病人的州，因此，加州通常會在流感季節透過人力資源公司聘請派遣護士應付人手不足的問題。然而，隨著新冠病例愈來愈多，許多加州醫院都已放棄了這項要求。

加州雇用的人力資源公司阿雅醫療（Aya Healthcare）客戶服務部副總裁莫瑞斯（Sophia Morris）表示，對醫護人員的需求上個月猛增44%。她說：「我們像發瘋一樣長時間工作。」

加州醫院協會發言人艾默森沙（Jan Emerson-Shea）表示，為因應疫情，許多醫院已經延後非緊急手術，並使用其他醫療場所作為臨時病房供非重症患者使用，以便把醫院的病床留給重症患者。

舊金山加大醫療人力中心（Healthforce Center）研究部副主任史佩茲（Joanne Spetz）指出，一些醫護人員因為照顧病人時感染病毒無法工作，還有部分60歲以上的護士出於對自身和家人安全的考量，選擇停止工作。

加州病床 明年初恐會用盡

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，預計加州所有病床到年底或明年初會用盡，因此，已在體育館、球場這類地點設置臨時病房。

州長紐森（Gavin Newsom）今年春季徵求志工組成一支醫療團隊，據說有成千上萬人報名，但隨著病例激增，現在只剩28名志工在13家醫院裡工作。

截至21日，加州有超過1萬7000人因新冠肺炎住院，是7月高峰期的兩倍以上，目前因新冠肺炎住進加護病房的病人超過3600人。