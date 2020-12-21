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1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

盤點灣區今年10大事件 疫情、山火、科技公司出走…

編譯組／灣區20日電
毫無疑問，灣區今年最大的事件是新冠疫情。（美聯社）
毫無疑問，灣區今年最大的事件是新冠疫情。（美聯社）

年終將近，聖荷西信使報（Mercury News）表示，2020年有如歷史書籍中讀到的一年，是充滿災難、創傷、動盪不安、讓人精疲力竭、徹底改變世界的一年。史丹福大學政治系教授肯恩（Bruce Cain）說：「這麼多災難集中在一年當中發生實屬少見。」

以下是信使報整理出的灣區2020年十大事件：

一、新冠疫情

灣區2月傳出第一起新冠肺炎（COVID-19）病例，病患是一名到中國武漢旅遊返回聖他克拉拉縣的男子。灣區疫情於3月開始明顯爆發，七縣於3月中旬發布全美第一個居家避疫令（shelter-in-place）。法醫稍後證實，灣區第一名新冠死者死於2月6日，意味新冠肺炎早已在灣區悄悄傳播。截至12月19日，灣區累計確診病例為21萬3291例，死亡2228人。第一批新冠疫苗已於15日運抵灣區，由醫護人員優先接種。

二、致命山火

山火本是加州既有的現象之一，但近年規模不斷擴大，也愈來愈致命。今年8月，加州因為受到閃電襲擊，加上乾旱造成樹木枯死、森林過度生長、氣候變遷造成的熱浪，使山火一發不可收拾，焚毀超過410萬畝土地和1萬棟建築物，33人喪生，濃煙更籠罩灣區數周。

三、賀錦麗前進白宮

56歲的賀錦麗（Kamala Harris）在灣區屋崙土生土長，她於11月3日當選成為美國首位女性，也是首任非裔副總統。由於總統當選人拜登（Joe Biden）已高齡78歲，在某些情況下，賀錦麗可能接替拜登成為美國首位女總統。

四、「黑人命也是命」運動

今年5月25日，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警員壓頸8分鐘致死，引發全美各地抗議示威，包括灣區屋崙、聖荷西和舊金山，數千名民眾上街對警察暴力表達憤怒。然而，一開始的和平示威，到後來演變為放火、搶劫、傷人等暴力犯罪事件。

五、經濟動盪

受到疫情影響，加州4月和5月失業率飆升至16.4%，是自1976年以來最高，超過400萬加州人在疫情頭兩個月內失業，是經濟大蕭條以來最大的經濟崩潰，灣區每七人就有一人糧食不足，糧食銀行前總是大排長龍，許多商店關門大吉，包括餐廳、飯店、酒吧、電影院、旅行社、航空公司等。

六、科技公司出走

灣區今年發生企業出走潮，許多公司紛紛將總部遷往其他地區，例如，科技公司甲骨文和惠普遷往德州、傳統企業如嘉信理財（Charles Schwab）和McKesson也向灣區說再見，歸咎主要原因是高房價、長時間通勤、高稅率、遊民問題等。

七、捷運延長至矽谷

經過30年的計畫，灣區捷運終於在6月正式延長至聖他克拉拉縣，密爾比達和貝律耶沙車站陸續啟用。然而，沒有預料會受到新冠疫情的打擊，這兩個新車站有如空城，12月客流量只有預期的5%。

八、法國洗衣店

加州州長紐森（Govin Newsom）為疫情頒布居家令，卻於11月在納巴縣米其林餐廳法國洗衣店（French Laundry）與友人不戴口罩共進晚餐，引發軒然大波，被其他政治人物稱為「不良示範」，紐森本人也道歉稱這是一項「嚴重錯誤」。事件發生後，加州罷免紐森的呼聲愈來愈高。

九、49人隊痛失超級盃

第54屆美式足球超級盃由舊金山49人隊出戰堪薩斯酋長隊。結果49人隊踢到鐵板，酋長隊在第四節演出大逆轉，以31:20擊敗49人隊，49人隊痛失睽違25年再奪超級盃的機會。

十、分拆大科技企業

批評者認為，Google、臉書、亞馬遜和蘋果的規模太大，造成壟斷，同時傳播不實訊息削弱美國民主。因此，聯邦政府提出分拆這些科技巨頭的建議。結果將會如何？有待明年分曉。

灣區 加州 疫情

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