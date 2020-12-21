我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山密爾比達Great Mall槍響 人潮奔逃 「像電影場景」

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

密爾比達Great Mall槍響 人潮奔逃 「像電影場景」

記者李榮／密爾比達報導
密爾比達Great Mall發生槍擊事件，引起緊張。（記者李榮／攝影）
密爾比達Great Mall發生槍擊事件，引起緊張。（記者李榮／攝影）

密爾比達Great Mall大賣場19日晚間傳出槍擊案，民眾聞訊後往賣場外狂奔，警方出動大批員前往現場，一時之間警笛、民眾呼喊聲、直升機盤旋聲夾雜。警方也要求賣場店家啟動在地避疫（shelter in place），並且逐間清查槍手行蹤，最後在9時26分確定賣場安全，仍在賣場的民眾終能鬆一口氣，返家與親友團聚。

事發當時正是周六傍晚，雖然目前仍是新冠肺炎疫情期間，但還是有不少人前往賣場，採買聖誕假期所需的物品，人潮不少。剛開始的訊息相當混亂，一度傳出是在不同地點發生槍擊事件；也有，很多民眾還不知情，正停好車準備要走進商場，但卻看到一些購物民眾倉皇離開，一頭霧水。

密爾比達警方20日表示，警方是在傍晚5時許起，陸續接到非常多通報案電話，稱Great Mall賣場發生槍擊案。警方趕到後，發現一名22歲的男子中槍，但沒有生命危險。救護人員初步處理後，將這名男子送到醫院治療；警方也隨即請求鄰近的警隊支援，找尋槍手。同時，也要求商場內所有零售店，啟動在地避疫的程序；而一些在商場內的民眾，則由警方的指引下疏散。

大批員警進入賣場內做地毯式的搜索，逐間清查，確認是否還有槍手在內的同時，賣場的上空也一直有直升機盤旋，掌握情況。

不過警方後來調查後發現，這名中槍的民眾並非是槍擊案「受害人」，而是這人自己帶槍進入賣場而打到自己。至於此人開槍究竟是故意，還是不慎走火，以及此人的精神狀況，至截稿前警方尚未公布。僅確認這名22歲的男子是舊金山的居民。

事發當時正好在賣場外停車場的張文孝說，當時準備到賣場的Dick's商場去購買一些滑雪的器具，找到停車位後，突然看到許多車子駛離，而四處都有警車，但也不知道發生什麼事了。原本想要進入賣場，可是後來聽說裡面發生槍擊案，當時訊息非常混亂，場面也很緊張，「警笛聲、直升機盤旋的聲音夾雜，還有人用跑的，很像電影的場景。」

警方撤離客人，並且逐間搜索。（記者李榮／攝影）
警方撤離客人，並且逐間搜索。（記者李榮／攝影）

槍擊 疫情 滑雪

上一則

打新冠疫苗發燒、頭痛、肌肉痠痛…專家：正常反應

下一則

救財政！屋崙市府涷薪、砍職缺、休無薪假

延伸閱讀

東屋崙1晚3度發生槍擊案 三名男子受傷

東屋崙1晚3度發生槍擊案 三名男子受傷

聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案

聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案
聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案

聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案
6地突發疫情 張文宏：中國半年至一年建立免疫優勢

6地突發疫情 張文宏：中國半年至一年建立免疫優勢
6地突發疫情 張文宏：中國半年至一年建立免疫優勢

6地突發疫情 張文宏：中國半年至一年建立免疫優勢
曼哈頓教堂音樂剛停 槍手突濫射 聖誕頌歌變夢魘

曼哈頓教堂音樂剛停 槍手突濫射 聖誕頌歌變夢魘

熱門新聞

矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？