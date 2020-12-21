密爾比達Great Mall槍響 人潮奔逃 「像電影場景」

密爾比達Great Mall發生槍擊事件，引起緊張。（記者李榮／攝影）

密爾比達Great Mall大賣場19日晚間傳出槍擊 案，民眾聞訊後往賣場外狂奔，警方出動大批員前往現場，一時之間警笛、民眾呼喊聲、直升機盤旋聲夾雜。警方也要求賣場店家啟動在地避疫（shelter in place），並且逐間清查槍手行蹤，最後在9時26分確定賣場安全，仍在賣場的民眾終能鬆一口氣，返家與親友團聚。

事發當時正是周六傍晚，雖然目前仍是新冠肺炎疫情 期間，但還是有不少人前往賣場，採買聖誕假期所需的物品，人潮不少。剛開始的訊息相當混亂，一度傳出是在不同地點發生槍擊事件；也有，很多民眾還不知情，正停好車準備要走進商場，但卻看到一些購物民眾倉皇離開，一頭霧水。

密爾比達警方20日表示，警方是在傍晚5時許起，陸續接到非常多通報案電話，稱Great Mall賣場發生槍擊案。警方趕到後，發現一名22歲的男子中槍，但沒有生命危險。救護人員初步處理後，將這名男子送到醫院治療；警方也隨即請求鄰近的警隊支援，找尋槍手。同時，也要求商場內所有零售店，啟動在地避疫的程序；而一些在商場內的民眾，則由警方的指引下疏散。

大批員警進入賣場內做地毯式的搜索，逐間清查，確認是否還有槍手在內的同時，賣場的上空也一直有直升機盤旋，掌握情況。

不過警方後來調查後發現，這名中槍的民眾並非是槍擊案「受害人」，而是這人自己帶槍進入賣場而打到自己。至於此人開槍究竟是故意，還是不慎走火，以及此人的精神狀況，至截稿前警方尚未公布。僅確認這名22歲的男子是舊金山的居民。

事發當時正好在賣場外停車場的張文孝說，當時準備到賣場的Dick's商場去購買一些滑雪 的器具，找到停車位後，突然看到許多車子駛離，而四處都有警車，但也不知道發生什麼事了。原本想要進入賣場，可是後來聽說裡面發生槍擊案，當時訊息非常混亂，場面也很緊張，「警笛聲、直升機盤旋的聲音夾雜，還有人用跑的，很像電影的場景。」