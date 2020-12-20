確診率最高的一次! 金山華埠花園角16日檢測 11人陽性

舊金山公共衛生局與東華醫院合作在花園角為華埠居民提供鼻拭子檢測。（記者黃少華／攝影）

舊金山 公共衛生局與東華醫院合作，於16日（上周三）在華埠 花園角廣場為居民提供了免費的新冠檢測 。舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩表示，當天進行323次檢測，其中11人呈陽性，確診比率為3.41%。

這是華埠花園角臨時檢測站設立以來，確診人數和確診率最高的一次。

另外，列治文區臨時檢測站也於16日當天向市民提供了免費的新冠檢測。林偉浩說，在165次檢測當中，呈陽性人數不到10人。

在確診數字不斷攀升的大背景下，舊金山市府和疫情指揮中心呼籲市民繼續保持社交距離、戴口罩、勤洗手。耶誕和元旦節慶即將到來，舊金山衛生令也提醒市民不適宜與家庭成員以外的人士聚會。林偉浩認為，新冠疫苗雖然已經開始接種，但距離最終戰勝新冠病毒仍然有很長的路要走。

本月23日上午10時至下午3時，東華醫院門口將設置臨時新冠檢測站，為華埠居民提供免費檢測。無須預約，先到先得，現場登記。前往檢測的居民需帶上身份證明。東華醫院中文專員會提供檢測前後的諮詢服務。

市府提醒公眾：「您可能沒有病徵，但已感染新冠病毒。及早檢測和診斷是非常重要的。」

如果接受檢測的人士結果呈陽性，受過培訓的公共衛生局工作人員會以電話或簡訊形式聯繫並提供協助。確診者的個人資料絕對保密，並且不會被詢問社會安全號碼、經濟狀況或移民入籍身份。

如果確診者無法自我安全隔離，將有資格獲取由舊金山公共衛生局隔離與檢疫支援小組提供的免費酒店客房以供住宿、免費一日三餐、供應食物及清潔用品等所需援助。