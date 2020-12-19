加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大系統一名教授在著名的「JAMA內科醫學雜誌」撰文，講述她接種輝瑞疫苗 的經驗，她說她注射後出現強烈的副作用，因此她的文章引起了全美關注。紐約時報 的加州版18日訪問了她，她解釋說，有副作用是良好反應，因為副作用顯示，人體內的免疫系統在接種疫苗後出現了反應，這正好反映出疫苗有效。

撰文者是洛杉磯加大 的克莉絲丹•蔡（Kristen Choi），她是洛加大教授，本身又是護士，正在做臨床研究；她在今年秋天參加輝瑞疫苗的第三階段（最後階段）的試驗，她注射第一針後，沒有什麼反應，但一個月之後再注射第二劑，卻出現「嘔吐、發冷、頭暈和發燒，一度燒到104.9℉」。

她說她以前曾接種過多種疫苗，從未出現如此強烈的副作用；她的切身描述，引起了專家關注，專家擔心公眾會因此擔心疫苗的副作用而不敢接種。

她解釋說，像她那樣出現強烈的副作用，是十分少見的。對於是否接種疫苗和是否要擔心疫苗安全，她的態度是支持接種，醫護人員都必須接種，但醫護人員有必要向公眾解釋，不要害怕副作用，在為人們注射時，醫護人員可以回答接受注射者的問題，讓他們釋懷。

她特別說到，注射疫苗後，身體出現副作用，正好表示，身體的免疫系統對疫苗產生反應，這是疫苗有效的正面訊息。