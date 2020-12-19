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全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡

全美最慘 連續2天 加州確診日增5萬例 單日死亡428人

編譯組／灣區18日電
一名加護病房護士，透過玻璃窗向病房外的另一名護士，傳達病人的病情訊息。(Getty Images)
一名加護病房護士，透過玻璃窗向病房外的另一名護士，傳達病人的病情訊息。(Getty Images)

據聖荷西信使報的統計，加州連續兩天的單日確診病例突破5萬例，這不僅是加州自疫症爆發以來的單日最高紀錄，也是全美各州的最高紀錄；另外，加州的疫症死亡人數16日創下單日最高的428人，17日略為減少但也有273人病歿，使加州自疫症爆發以來的累計死亡人數突破2.2萬人。

全加州58縣16日的單日確診是5萬1773例，17日是5萬1385例，只是這兩天感染人數就超過10萬人；過去一周，全加州的感染人數增加了26萬，平均每天新增3.75萬病例。全加州累計的感染人數已達175萬，全美之最。

加州18日的死亡人數增至2萬2150人，包括了過去一周病歿的1513人，等於平均每天216人死亡。

●1.5萬人住院 3280人住加護

隨著確診人數大增，加州的住院人數也大增，18日共1萬5431人住院，其中3280人是加護病人。過去兩周，加州的住院人數比上兩周增加了75%，而剩下的加護病床則減少了27%。

過去一周，加州的確診率(即接受病毒檢測呈陽性)上升至12.9%。

加州16日的單日死亡人數為428人，創單日最高紀錄，17日略為減少，但仍有273人病歿；在灣區，16日共61人死亡，是單日最高紀錄，17日略滅，但仍有26人死亡。

紐森州長將全加州分為五大地區，截至18日，只有其中一區「北加州」加護病床仍在15%以上，所以還不須實施新居家令；而已經實施新居家令的「南加州」和「聖荷昆谷」17日的加護病床只剩下不到1%；灣區17日的加護病床已跌至13.1%，因此整個地區已全部實施新居家令。

人口87.5萬的舊金山，17日的加護病床只剩下73張；人口190萬的聖他克拉拉縣，加護病床只剩下41張；人口76.6萬的聖馬刁縣只剩下4張加護病床。

全加州人口3950萬，剩下的加護病床不到1300張。

加州 灣區 檢測

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