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全美疫情新震央 加州日增5.1萬例

編譯組／灣區17日電
加護病房內，一名病人被接上呼吸機。(Getty Images)
加護病房內，一名病人被接上呼吸機。(Getty Images)

聖荷西信使報統計，全加州16日新增確診高達5萬1773例，另外同一天全加州新增死亡人數也達428人，兩者都創新紀錄；過去一周，加州的單日確診已三次創新全美的紀錄，因此已成為全美疫情狂飆的最新震央。

過去一周，加州共24萬5000人感染，每均每天確診都在3.5萬以上，死亡人數也在200人以上，兩者都是新紀錄，比起11月初疫情開始狂飆時的平均每天4000例和45人死，平均每天病例增加137%，平均每天死亡增加了205%。

全美17日確診病例累計為1716萬，死亡則達31萬；加州確診累計達173萬，全美最多，其次是德州153萬，佛州116萬；加州目前每天新增確診4萬至5萬例，如果加州是一個國家，則新增病例比印度和德國等疫情嚴重的國家更厲害。

加州目前的狂飆的病例仍未見下降趨勢，反而感恩節聚會的效應仍在持續中；另外聖誕和新年又至，像感恩節的過節效應可能再爆發，專家表示未來數周會更險惡。

病毒繼續傳播，病例繼續增加，預計住院和死亡數也隨之相繼增加；感染者通常會在1周至10天之內病情惡化至要住院，12%的感染者最終要住院，而12%的住院者會進入加護病房。

灣區，16日的加護病床已下降至低於15%，因此整個地區都要實施新的居家令；灣區16日病歿人數也創紀錄達61人，包括聖他克拉拉縣32人死亡，阿拉米達縣死12人，康曲柯士達死11人，舊金山死5人。灣區目前的感染率是每10萬人中每天50人感染，仍不算高，但是過去兩周增加105%，反映出疫情迅速增加。

加州 疫情 灣區

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