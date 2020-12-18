旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

舊金山 市長布里德（London Breed）和衛生局長考法克斯（Grant Colfax）17日宣布新的「旅行檢疫令」（travel quarantine order）。基於舊金山灣區 可使用加護病房（ICU）床位將近見底，市府要求從灣區以外的人進入舊金山旅行、遷入舊金山或市民從外地返舊金山，需強制隔離檢疫10天。

旅行檢疫令從12月18日凌晨12時01分起生效，效期至2021年1月4日凌晨12時01分。如「新型冠狀病毒」（COVID-19）陽性病例繼續激增，市府可根據需要延長。

除緊急情况或衛生健保情况外，被要求隔離檢疫的個人必須留在住處，不得與家人以外其他人發生身體接觸。他們10天內不允許外出工作、上學或前往住處以外任何場所。如需在隔離檢疫期獲得進一步幫助，請瀏覽網頁sf.gov/quarantining-covid-19。

參與某些必要活動而跨區旅行者可例外豁免，包括：醫療專業人員、急救人員、政府公務人員、基礎設施工作人員。其他一些免責活動的參與者也豁免。比如接收醫療護理而需要跨區旅行、根據法庭命令（如轉移兒童監護權）而跨區旅行、在舊金山國際機場轉機且不在舊金山過夜的人。

豁免清單可瀏覽網頁www.sfcdcp.org/travel。

旅行檢疫令強烈反對公眾在灣區10縣之內進行非必要旅行。這10個縣包括：舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、蘇拉諾縣、蘇諾瑪縣、納巴縣、馬連縣、聖他克魯茲縣。

由於感染COVID-19以及由此住院的數據迅速上升，威脅到灣區為危重病人提供重症監護的能力。市府認為限制非必要旅行和強制隔離檢疫是必要的。截至17日，灣區的ICU床位空置率已降至13.1%，啟動加州 的「區域性居家令」從18日起生效至少3周。考法克斯在記者會上表示，舊金山共286張ICU病床，其中207張已被患者占用。

考法克斯說：「病毒藉人際交往和社交聚會傳播，也經由無症狀者傳播。我們要採取措施控制傳播並拯救生命。隔離旅行並與他人接觸過的人，是控制傳播的方法。」

考法克斯警告，舊金山的COVID-19陽性病例數量仍處於危險水平。日均至少新增242宗新病例，與上周相比新增27%。如傳播不停止，灣區將面臨「災難性局面」。他認為「自感恩節以來，我們的COVID-19病例有顯著增長。11月底以來，每天病例新增高達15%。我們還有時間扭轉這一嚴峻局面。」