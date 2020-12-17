我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

煞不住！美新冠住院數連10天新高 東西岸皆不樂觀

第3起！舊金山東灣再傳野狼咬傷人

編譯組／灣區16日電
東灣今年發生多宗野狼咬傷人事件。（Getty Images）
東灣今年發生多宗野狼咬傷人事件。（Getty Images）

東灣15日晚上再傳有居民被野狼咬傷，這是東灣近來第三宗野狼咬傷人事件。

加州漁獵局（California Fish and Wildlife）的佛伊（Patrick Foy）表示，東灣拉法耶（Lafayette）市中心Diablo Foods超市一名員工，15日晚上在商店後門外休息時，突然被一隻野狼攻擊，咬傷他的腿部，在其他兩名員工的叫喊下，野狼才逃走。超市經理16日表示，最近有人在超市附近看過野狼出沒。

漁獵局已經採取傷者傷口組織，將把樣本送往沙加緬度實驗室進行檢驗，以確定行凶動物是否是野狼。

今年4月1日，一名六歲女童在都布林山地區公園（Dublin Hills Regional Park）遭一隻野狼咬傷頸部和耳朵；7月9日，一名兩歲男童在莫拉卡公園（Moraga Commons park）廁所附近被野狼咬傷腿部；12月4日，一名男子也在莫拉卡坎波林多高中（Campolindo High School）田徑場跑步時被野狼咬傷腿部。

當局檢驗了7月9日和12月4日兩名傷者的傷口組織後，發現是同一隻野狼所為。

漁獵局表示，在坎波林多高中事件發生後，他們已經在當地獵殺了四隻野狼，但發現都不是「真兇」。

佛伊說：「這絕對是異常的情況，尤其落單野狼咬人很罕見。」

加州

上一則

柏克萊加大學生 自製口罩、洗手液 幫助弱勢

延伸閱讀

柏克萊加大學生 自製口罩、洗手液 幫助弱勢

柏克萊加大學生 自製口罩、洗手液 幫助弱勢
胡欣就任都布林市議員：回饋社會 服務民眾

胡欣就任都布林市議員：回饋社會 服務民眾

加護病床只剩6個 金山聖馬刁縣議員疾呼：立即實施新居家令

加護病床只剩6個 金山聖馬刁縣議員疾呼：立即實施新居家令
加護病床只剩6個 聖馬刁縣議員急呼：立即實施居家令

加護病床只剩6個 聖馬刁縣議員急呼：立即實施居家令
遭中國女間諜利用？APAPA震驚失望：不知方芳背景

遭中國女間諜利用？APAPA震驚失望：不知方芳背景
與中國女間諜交往? 金山東灣聯邦眾議員喊冤斥抹黑

與中國女間諜交往? 金山東灣聯邦眾議員喊冤斥抹黑

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網
宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了