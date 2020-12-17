第3起！舊金山東灣再傳野狼咬傷人

東灣今年發生多宗野狼咬傷人事件。（Getty Images）

東灣15日晚上再傳有居民被野狼咬傷，這是東灣近來第三宗野狼咬傷人事件。

加州 漁獵局（California Fish and Wildlife）的佛伊（Patrick Foy）表示，東灣拉法耶（Lafayette）市中心Diablo Foods超市一名員工，15日晚上在商店後門外休息時，突然被一隻野狼攻擊，咬傷他的腿部，在其他兩名員工的叫喊下，野狼才逃走。超市經理16日表示，最近有人在超市附近看過野狼出沒。

漁獵局已經採取傷者傷口組織，將把樣本送往沙加緬度實驗室進行檢驗，以確定行凶動物是否是野狼。

今年4月1日，一名六歲女童在都布林山地區公園（Dublin Hills Regional Park）遭一隻野狼咬傷頸部和耳朵；7月9日，一名兩歲男童在莫拉卡公園（Moraga Commons park）廁所附近被野狼咬傷腿部；12月4日，一名男子也在莫拉卡坎波林多高中（Campolindo High School）田徑場跑步時被野狼咬傷腿部。

當局檢驗了7月9日和12月4日兩名傷者的傷口組織後，發現是同一隻野狼所為。

漁獵局表示，在坎波林多高中事件發生後，他們已經在當地獵殺了四隻野狼，但發現都不是「真兇」。

佛伊說：「這絕對是異常的情況，尤其落單野狼咬人很罕見。」