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柏克萊加大學生 自製口罩、洗手液 幫助弱勢

記者劉先進／柏克萊報導
柏加大學生，利用訂書釘和廚用紙巾，就能簡單生產口罩。（記者劉先進 ／翻攝）
柏加大學生，利用訂書釘和廚用紙巾，就能簡單生產口罩。（記者劉先進 ／翻攝）

柏克萊加大的學生、畢業生和志願者，在灣區發起「共同的人性集體」（Common Humanity Collective）行動，有人利用廉價的商店毛巾和納米纖維過濾層，透過訂書釘，5分鐘製成免縫口罩。有人將實驗室改造成臨時洗手液工廠。迄今，他們已為灣區低收入等弱勢群體12萬多人分發了足夠的消毒液和近2萬個口罩，不少亞裔參與其中。

志願者組團隊 小學生也參與

今年3月，柏加大分子和細胞生物學專業博士生阿比迪（Abrar Abidi）和同事、現就讀於醫學院的伊萬·郝（Yvonne Hao）發起「共同的人性集體」行動，生產洗手液等產品。如今有200多人參與，除了學校學生，還有都布林（Dublin）4-H俱樂部的小學生，東灣「美國民主社會主義者」成員，都參與製作口罩。

阿比迪說，疫情爆發初期，改造後的實驗室只生產洗手液，高速運轉，每天工作19到20個小時，以填補東灣和舊金山遊民庇護所、監獄、低收入住房社區和養老院有關洗手液的嚴重短缺。

入冬以來，加州疫情飆升，死亡激增，志願者們在柏加大的兩個實驗室，包括谷地生命科學大樓和李嘉誠生物醫學與健康科學中心，開足馬力生產，每周製作120加侖的洗手液，成本低廉。

訂書釘+紙巾 5分鐘做好口罩

但隨著洗手液供應充足，又發現新的情況。比如經濟發生變化，許多人在3月可能還有工作，如今失業後難以為繼。食物銀行外的排隊人擠人，感染人數比以往更多。志願者表示，無論條件如何，儘量滿足社會各界的防疫要求。不希望任何人在支付食物或租金和購買可靠的個人防護裝備間做出選擇，希望以此挽救生命。於是人們開始製作口罩。

柏加大植物和微生物生物學博士克里斯·吉（Chris Gee）在夏天將簡易製作高質量口罩的嘗試，納入計畫中。他說，製作口罩的想法來自3月灣區實行居家避疫，那時口罩急缺。商店在門口都會寫明，不戴口罩，不得入內。「如果有人沒能力自製口罩，或者買不到口罩怎麼辦？連商店都進不去。我就想做點力所能及的事情。」

他說，口罩靈感來自商業內幕周刊的一篇文章。文章說廚用紙巾（paper towel），在過濾小顆粒方面效果不錯。他研究出簡單的製作方法，將多層紙巾折疊好，加上高效的納米纖維過濾層，利用訂書釘固定，再安裝綁帶，不用縫製，5分鐘生產一個口罩，可過濾95%的亞微米顆粒，類似於N95口罩，但成本低廉，材料易得。

華裔熱心參加 幫忙口罩製造分發

不少華裔參與此計畫，志願者錢綺玲（音譯，Elaine Qian ）是行動協調員，幫忙製作口罩，柏克萊一實驗室經理劉依（音譯，Yi Liu）負責處理口罩庫存與分發。

目前，柏加大Koshland Hall大樓的一個儲藏室，有足夠的材料和過濾層，能幫助志願者在未來幾個月內製造1萬2000個新口罩。有需要者，可在網址上https://www.commonhumanitycollective.org/提出。

柏克萊加大學生、畢業生和志願者，在灣區發起「共同的人性集體」行動，自製口罩和洗手...
柏克萊加大學生、畢業生和志願者，在灣區發起「共同的人性集體」行動，自製口罩和洗手液免費分發。圖為利用廚用紙巾製作的簡易口罩。（記者劉先進 ／翻攝）
柏加大自製的口罩等產品，再透過義工分發給有需要的人。（記者劉先進 ／翻攝）
柏加大自製的口罩等產品，再透過義工分發給有需要的人。（記者劉先進 ／翻攝）

低收入 灣區 柏克萊加大

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