聖荷西規定外送平台送餐費上限15% 即起生效

聖他克拉拉縣議會及聖荷西市議會15日皆通過表決，要求疫情期間外送平台的服務費用最高上限為15%，圖為外送食物。（記者江碩涵／攝影）

疫情 期間許多人不出門，透過外送平台來叫外賣。不過外送服務往往也伴隨著高額的運送服務費用，等於餐廳和消費者的成本都增加。聖他克拉拉縣議會及聖荷西 市議會15日皆通過表決，要求疫情期間外送平台的服務費用最高上限為15%。此表決內容將維持到疫情結束為止。

聖荷西市長李卡多表示，他與聖荷西亞裔 市議員葉南（Lan Diep）共同提出這項建議，主要是許多餐廳已經經營相當困難，即便使用外送平台服務，也受到高額服務費的限制。表決通過這項法案可以減輕這些苦於經營的餐廳一線生機。

聖荷西市議會15日正式通過這項表決，要求外送平台收取的服務費用最高為15%，表決通過後立即生效。這項命令將於2021年6月20日到期。聖他克拉拉縣議會同時也通過這項表決，命令將於12月19日起生效，等疫情結束為止。

聖他克拉拉縣議員沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，通過這項法令主要是讓待在家中居家避疫的人們可以減輕外送食物的負擔，同時也能刺激餐飲業的業績。這段疫情期間許多人都放棄了生活中的一些事情，限制外送平台的服務費用，是大多數人都可以克服的方式。

不過外送平台對於這項法令也有不同的看法。Uber發言人表示，服務費用是用來支付保險費用、提供送貨人員防疫設備、管銷費用等。這項法令將迫使Uber改變經營方式，並可能損害了想幫助的人們的權益，例如他們的客戶、店家和外送人員等。DoorDash也回應，新的法令可能導致消費者的成本增加、外送人員的賺錢機會減少、餐廳的訂單減少等。

聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示，他們會密切注意各方的公平問題，並確保外送平台不會將成本轉嫁到外送人員或消費者身上。

華裔聖他克拉拉縣居民蘇遠儀表示，之前的確常透過外送平台點食物，有時搭配信用卡的活動的確有不少優惠。但近來外送平台的服務費用愈來愈高，常常一餐飯透過外送平台外送的費用會比自己去店內取餐貴了10幾元。因此如果想外食，直接打電話給餐廳再去取餐會便宜許多，漸漸減少使用外送平台的機會了。