病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

灣區 疫情16日到達一個令人憂心的里程碑，加護病房空床率首次跌破15%門檻的紅線，所有縣市實施居家令（stay-at-home order）正式全面啟動。

加州 衛生廳公布的數據顯示，灣區加護病房空床率16日跌至12.9%，因此灣區即日起必須全面強制實施居家令。由於聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山、馬連縣和蘇諾瑪縣已經提前實施居家令，所以不受影響，聖馬刁縣、納巴縣、蘇拉諾縣、聖他克魯茲縣的居家令則將從17日晚上11時59分開始生效。

新居家令生效後，所有餐飲業必須關閉堂食與戶外用餐，只能提供外賣和送餐。零售商店和購物中心顧客人數，不得超過正常容量的20%，超市顧客人數不得超過正常容量的35%。酒吧、美甲店、理髮院、刺青店、室內健身房、動物園、博物館、水族館、電影院 ，則通通都要關閉。

至少實施3周 至明年1月

居家令一旦啟動，必須至少實施三周到明年1月8日，屆時，如果灣區加護病房空床率回升超過15%，居家令才能解除，否則仍將續繼。

居家令實施期間，已開放校園授課的學校仍可繼續開放，非緊急醫療院所和牙科診所也可繼續營業，公園、海灘和其他開放空間也會繼續開放，但露營區除外。教堂只能舉行戶外活動，飯店房間只能提供給必要行業的員工使用。

事實上，灣區馬連縣的加護病房空床率已降為0%，聖荷西地區醫療中心（Regional Medical Center）的加護病床上周也已經用盡，他們必須改裝急診室供重症病人使用。

地區醫療中心發言人薛伍德（Sarah Sherwood）表示，他們的新冠病人從上周的70人，增加到16日的90人，37張加護病床也用盡，他們難以再接受更多病人，已經開始把部分病人轉往灣區其他醫院，例如洛斯蓋圖（Los Gatos）的好心人醫院（Good Samaritan Hospital）。

加州5個區 灣區第4個啟動

灣區是加州五個區中，第四個全面啟動居家令的地區，其他三個區是南加州、聖荷昆谷和大沙加緬度，截至16日，這三區的加護病房空床率分別為0.5%、0%和14.1%，灣區以外的北加州區加護病房空床率目前為28.1%。加州58個縣中已有47個實施居家令，受影響人口約3900萬人。

灣區16日新增新冠死亡人數為44人，累積確診病例突破20萬大關。