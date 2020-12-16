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參與歷史一刻！華裔男護士打下金山疫苗第1針

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 急購5千個

參與歷史一刻！華裔男護士 打下舊金山新冠疫苗第1針

記者李晗／舊金山報導
華裔男護士陳凱仕（左藍衣者），打下舊金山新冠疫苗第一針。（市府視頻截圖）
華裔男護士陳凱仕（左藍衣者），打下舊金山新冠疫苗第一針。（市府視頻截圖）

舊金山15日迎來歷史性一刻，總醫院內的醫護前線接種新冠疫苗第一針。而打下這第一針的舊金山總醫院護士，是年輕的華裔男護士陳凱仕（Kai Chen）。

陳凱仕來自台灣，從事醫護服務七年時間，其中在舊金山總醫院供職大約兩年。他接受專訪時表示，自己非常幸運，能夠成為當天參與見證這個歷史性一刻的團隊成員之一。

根據SFGovTV所拍攝的視頻可見，早上9時左右，由專人拿著放有疫苗的冷凍箱進入了總醫院接種的房間，然後醫護人員開始處理疫苗。隨後穿著藍色醫護服裝的陳凱仕，和即將準備接種的貢馬斯（Antonio Gomez）醫師交談，了解情況。

交談之後，陳凱仕拿出針頭，將疫苗導入針管內，然後熟練地在貢馬斯的手臂上扎下，然後推管注射，隨後拔出針頭。接種工作完成之後，全場開始鼓掌。陳凱仕隨後為接受注射者貼上止血貼等，簡單交談之後，完成了本次疫苗接種。貢馬斯成為疫苗獲批後，舊金山市內首個接種疫苗的人士，第二名獲得接種的則是亞裔護士Phung Nguyen。

陳凱仕回憶道，對自己能夠參與這件事情覺得非常感恩和謙虛，並且指出當天在現場的人，大家都各司其職，是一個團隊一起完成。至於能夠從眾多優秀的護士中脫穎而出，擔綱重任成為當天的打針護士，陳凱仕表示自己「非常幸運被選中」。

當天一共有五位醫護人員接種疫苗，其中陳凱仕負責了三次的接種，另外兩次接種則是另一位同仁完成。至於他自己何時能夠接種，他也還不知道。衛生局發言人袁美冰表示，預計從周三開始，每天將會有大約100人接種新冠疫苗，周二的五個人接種只是一個啟動儀式（kick start）。

當天早間，舊金山市長布里德（London Breed）、衛生局長考法克斯（Grant Colfax）等行政官員及衛生界專家在總醫院門口舉行了發佈會。因為疫情惡化的原因，發佈會限制人數，只有少量英文媒體獲邀參加。

布里德表示，今天是舊金山歷史性的一天，將會是控制新冠疫情的轉折點。「在這樣一個充滿挑戰和不確定性的時候，這（疫苗）給了我們急需的一些希望。」

舊金山首批獲得了1萬2000劑的疫苗，將會陸陸續續到貨，並且開始為前線醫護人員以及老弱人士接種。現有的疫苗是輝瑞生產，將要接種兩次才能完成，兩次接種的相隔時間需要21天。

華裔男護士陳凱仕與即將接種的人士交談。（市府供圖）
華裔男護士陳凱仕與即將接種的人士交談。（市府供圖）
市長布里德形容當天是應對新冠疫情的轉折點。（SF Chronicle）
市長布里德形容當天是應對新冠疫情的轉折點。（SF Chronicle）

疫苗 舊金山 疫情

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