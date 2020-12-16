打新冠疫苗首日 加州病例、住院、死亡人數全創新高

加州新冠病例、住院人數、死亡人數再創新高。（美聯社）

洛杉磯凱瑟醫院（Kaiser Permanente）一名護士14日成為加州 第一位接種新冠疫苗的民眾，消息令人振奮。然而，當天美國新冠死亡人數突破30萬人，加州無論是確診病例、住院人數或死亡人數全部再創新高，加護病床所剩無幾。衛生官員警告，疫情 最黑暗的日子還未到來。

統計數據顯示，過去一周，加州平均單日新增3萬2800例病例，平均單日死亡人數為164人，是自疫情爆發以來最高。加州12月已有四天的單日新增病例數量打破紀錄，最近一次破紀錄的是11日，當日新增病例超過3萬5000例。過去兩周，加州平均單日新增病例數量增幅達132%，平均單日死亡人數增幅更達157%。

加州新冠住院人數也不斷增加，光13日一天就有近600名病人入院，總住院人數比兩周前增加75%，也是夏季最高峰時的兩倍。

在加護病床方面，加州平均空床率跌剩6.5%，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）加護病床已全數用盡，南加州只剩3%，北加 州情況稍微好些，灣區加護病床空床率目前為17.8%，沙加緬度地區為14.8%，其他北加州地區為29%。

加州衛生官員表示，約有12%的感染者需要住院，而住院病人中又有至少12%的人需要住進加護病房，代表過去一周新增的23萬名病人當中，會有超過3000名病人需要用到加護病房，但加州目前只剩約1400張加護病床。

加州衛生廳廳長加利說：「未來兩周，病人對加護病床的需求會大增，我們正在為此做準備。」