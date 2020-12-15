屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）表示，由於加州死於新冠肺炎（COVID-19）的人數增加得太快，州府已經緊急加購5000個屍袋供各地醫院使用。

紐森15日在記者會上表示，必須為可能再有數千人死亡的不幸情況做好準備，這象徵了疫情 嚴峻的程度。紐森說：「這個情況值得我們大家深思。它不是流感、不是可以拿來開玩笑的事，它是一種致命的疾病。」加州過去一周平均每日有163人死亡，而一個月前平均每日只有41人死亡。

紐森強調，不遵守居家令的民眾必須立即糾正自己的行為，以防止第三波疫情淹沒醫院的加護病房。

另備60個大型冷凍倉庫

紐森表示，除了屍袋，他們還為醫院和縣立醫療機構準備了60個大型冷凍倉庫，以應不時之需。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，新冠死亡人數未來幾周將會繼續增加。他指出，過去七天，加州平均每日新增3萬2523個確診病例，12%感染病毒的病人，在未來兩到三周內會陸續住進醫院。他說：「兩周之後，我們擔心是否還有能力提供和現在一樣的高品質的醫療服務。」

數據顯示，加州加護病房空床率最近幾周持續暴跌，許多地區的空床率已低於15%的門檻。舊金山灣區 加護病房空床率目前為15.8%，雖未跌破門檻，也已接近邊緣。

為配合聯邦疾病防治中心（CDC）的建議，加州15日也宣布了縮短隔離時間的規定，可能被感染的無症狀者，隔離時間從14天縮短為10天，如果醫院有人手短缺的問題，醫護、社服和醫急救難人員的隔離時間可減為7天，但條件是他們在隔離第五天的檢測結果必須是陰性。

衛生廳長：醫護人員仍短缺

了更多的呼吸機和病床給各家醫院，但目前最嚴重的問題是人手不足。紐森也說，醫護人員短缺的問題讓人擔心，他們正在向海外招聘更多臨時的醫護人員前來支援。

此外，加州也正在準備多個臨時醫院供非重症的新冠病人使用。紐森指出，灣區列治文市的Craneway Pavilion將設置250張病床，舊金山也將選擇一處地方設置125張病床。

紐森表示，儘管新冠疫苗接種工作已經展開，民眾仍須保持警惕，一定要戴口罩，避免與不同住的人見面。

紐森說：「隧道的盡頭已經出現光亮，但我們還未到達終點，懇請大家一定要小心。」