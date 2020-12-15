聖縣隔離改規定 檢疫期14天縮至10天

聖他克拉拉縣宣布，將自隔離檢疫期由14天縮短為10天。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情持續，聖他克拉拉縣日前公布新的隔離要求，對於從外地回來的旅行者也要強制檢疫14天。但聖他克拉拉縣府14日召開記者會，更改隔離檢疫的規定，新指引是將檢疫期從14天縮短至10天，與加州公共衛生部的要求一致。

依照聖他克拉拉縣的新指引，對於從外地來的旅行者，或者曾與確診者有密切接觸的人士，檢疫期都從14天縮短至10天。新的指引從即日起就開始執行。

聖他克拉拉縣助理衛生局長、案例調查和接觸者追蹤主任羅德曼（Sarah Rudman）指出，縣府是不斷的根據科學的研究與證據調整要求，並且全盤考量各種影響，做出縮短成10天的決定，「然而，儘管檢疫期現在縮短了，但非常重要的是：每個人都應繼續密切監測症狀整整兩星期。」

羅德曼表示，目前正處於應對新冠肺炎大流行病的關鍵階段。尤其是病例持續迅速增加的情況下，每個人都嚴格遵守公共衛生方針，以減緩病毒的傳播。

新的指引還建議，和確診者有密切接觸的無症狀人士，應在最近一次接觸確診者的第6天或之後做檢測 。如果是已經在最近一次和確診者密切接觸後的6天之內做了檢測，則必須在10天檢疫期滿前再測一次，確定陰性。而任何人如果有了新冠肺炎症狀，都應立即接受檢測。

被問到目前聖縣的疫情確診人數居高不下，為何在此時更改隔離時限的規定？羅德曼表示，大家對於新冠肺炎的了解是不斷的增加，因此也不斷會有所調整要求。

聖縣也表示，預計將在本周收到加州分配的首批輝瑞 (Pfizer-BioNTech) 新冠疫苗 。這批疫苗將提供給州和聯邦政府設定的第一優先人群類別（也就是在醫療保健行業工作，或是住在長期照護設施中的人士，例如養老院長者）。然而，包括已經接種了疫苗的人都仍然必須繼續避免聚會、延遲旅行計畫、戴口罩，並在等待疫苗廣泛普及之前盡可能多待在家裡。

有關居家隔離和檢疫指引的更多訊息，可以上聖他克拉拉縣的網站查詢。更多檢測相關訊息，以及查詢檢測站，可上網： www.sccfreetest.org。