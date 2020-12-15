我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

送餐平台抽佣狠 餐飲業小商家叫苦

記者李榮／聖荷西報導
不少餐飲業者認為，在疫情下生存已經非常辛苦，可是送餐平台的高抽佣，讓他們更為喘不過氣。（記者李榮／攝影）
不少餐飲業者認為，在疫情下生存已經非常辛苦，可是送餐平台的高抽佣，讓他們更為喘不過氣。（記者李榮／攝影）

送餐公司「DoorDash」幾天前風光上市，幾大送餐公司的動態也都很受矚目；事實上，在疫情之下除了消費者，商家也更為依賴各家送餐公司的服務。然而，一些商家對於送餐公司的高抽佣也叫苦連天，「生意已經很難做了，抽佣實在太高。希望政府硬起來，保護餐飲業者的經營生存。」

僑務委員、庫比蒂諾金麥麵包店東主李文雄指出，各家送餐公司的抽佣都差不多，幾乎是稅前的35％，另外還得要繳原價9.25%的稅金給政府。 有些公司還會設下規矩，如果商家營業額不達標準，還要再扣手續費。另外也有送餐公司加入時，是要先繳保證金，「我是覺得基本上商家辛勞所得經過層層扣款已經所剩不多，曾經有商家外送生意很好，卻活不下去最後倒閉。」

李文雄認為，在疫情之下，店家原本就非常辛苦，送餐公司在他的眼裡是「賺取不義之財」，餐飲業者含淚苦吞，「我認識的餐飲業都被壓榨的喘不過氣來，可是這些公司卻掐住餐飲業的脖子。」

佛利蒙第一區市議員、迦南廚坊東主黃潔宜（Teresa Keng）也說，新冠肺炎（COVID-19）對餐廳生意影響巨大，事實上在加州3月份推出居家避疫令之前，華人社區就已經相當小心，很多人是從1月開始就減少出外用餐、外賣，也打擊餐飲業者的生計，「你看現在很多餐廳都已經永久關門。今年一整年都是這樣，有多少小商業能夠承受？」

她表示，送餐平台的收費相當高，一般差不多是三成或者再多一些，有時候還要另外加上廣告費。最初餐廳與送餐平台合作，也是抱著增加客源、打廣告的想法，可是由於送餐平台抽成很高，如果餐廳太多訂單是從送餐平台過來，利潤就幾乎被完全吃光。

「照三成的抽佣，如果生意有一半都是外賣，那很多餐廳根本沒辦法負擔。」黃潔宜指出，雖然一些商家會稍微在平台上提高定價，可是很少能漲三成這麼多，因此剩下的差額只能自己吸收。餐廳應對的方式也只能多請客人直接到餐廳官網下單，或者打電話下訂，減少送餐平台抽成。

黃潔宜說，疫情之下商家非常辛苦，像她就得不斷推出促銷，吸引消費者上門。另外包括舊金山、佛利蒙等城市也陸續訂定出送餐平台的收費上限，像是佛利蒙就是在今年暑假時決定將送餐平台收費限制在15％，直到疫情結束後再回歸市場機制。

疫情 加州 舊金山

上一則

聖縣隔離改規定 檢疫期14天縮至10天

下一則

反對房東裝攝像頭 租客怒喊：監視就是騷擾

延伸閱讀

紐約市再禁堂食華埠冷清 業者忙為戶外用餐座保暖

紐約市再禁堂食華埠冷清 業者忙為戶外用餐座保暖
佛利蒙市議會 女性、少數族裔都過半

佛利蒙市議會 女性、少數族裔都過半
省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車

省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車
中天撤照事件 李文雄：非關言論自由 而是國安問題

中天撤照事件 李文雄：非關言論自由 而是國安問題
佛利蒙增設警分局 黃潔宜籲市民支持兌現政見

佛利蒙增設警分局 黃潔宜籲市民支持兌現政見
高敘加連任佛利蒙市長 市議員黃潔宜篤定當選

高敘加連任佛利蒙市長 市議員黃潔宜篤定當選

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票