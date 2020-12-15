送餐平台抽佣狠 餐飲業小商家叫苦

不少餐飲業者認為，在疫情下生存已經非常辛苦，可是送餐平台的高抽佣，讓他們更為喘不過氣。（記者李榮／攝影）

送餐公司「DoorDash」幾天前風光上市，幾大送餐公司的動態也都很受矚目；事實上，在疫情 之下除了消費者，商家也更為依賴各家送餐公司的服務。然而，一些商家對於送餐公司的高抽佣也叫苦連天，「生意已經很難做了，抽佣實在太高。希望政府硬起來，保護餐飲業者的經營生存。」

僑務委員、庫比蒂諾金麥麵包店東主李文雄指出，各家送餐公司的抽佣都差不多，幾乎是稅前的35％，另外還得要繳原價9.25%的稅金給政府。 有些公司還會設下規矩，如果商家營業額不達標準，還要再扣手續費。另外也有送餐公司加入時，是要先繳保證金，「我是覺得基本上商家辛勞所得經過層層扣款已經所剩不多，曾經有商家外送生意很好，卻活不下去最後倒閉。」

李文雄認為，在疫情之下，店家原本就非常辛苦，送餐公司在他的眼裡是「賺取不義之財」，餐飲業者含淚苦吞，「我認識的餐飲業都被壓榨的喘不過氣來，可是這些公司卻掐住餐飲業的脖子。」

佛利蒙第一區市議員、迦南廚坊東主黃潔宜（Teresa Keng）也說，新冠肺炎（COVID-19）對餐廳生意影響巨大，事實上在加州 3月份推出居家避疫令之前，華人社區就已經相當小心，很多人是從1月開始就減少出外用餐、外賣，也打擊餐飲業者的生計，「你看現在很多餐廳都已經永久關門。今年一整年都是這樣，有多少小商業能夠承受？」

她表示，送餐平台的收費相當高，一般差不多是三成或者再多一些，有時候還要另外加上廣告費。最初餐廳與送餐平台合作，也是抱著增加客源、打廣告的想法，可是由於送餐平台抽成很高，如果餐廳太多訂單是從送餐平台過來，利潤就幾乎被完全吃光。

「照三成的抽佣，如果生意有一半都是外賣，那很多餐廳根本沒辦法負擔。」黃潔宜指出，雖然一些商家會稍微在平台上提高定價，可是很少能漲三成這麼多，因此剩下的差額只能自己吸收。餐廳應對的方式也只能多請客人直接到餐廳官網下單，或者打電話下訂，減少送餐平台抽成。

黃潔宜說，疫情之下商家非常辛苦，像她就得不斷推出促銷，吸引消費者上門。另外包括舊金山 、佛利蒙等城市也陸續訂定出送餐平台的收費上限，像是佛利蒙就是在今年暑假時決定將送餐平台收費限制在15％，直到疫情結束後再回歸市場機制。