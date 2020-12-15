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抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森強調要公平和安全地分發新冠疫苗。（州長辦公室直播視頻截圖）
州長紐森強調要公平和安全地分發新冠疫苗。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）於14日午間前往凱瑟醫院（Kaiser Permanente）洛杉磯醫療中心，見證該院護士海倫·科爾多瓦（Helen Cordova）接種了加州第一劑新冠疫苗。隨後，另外四名醫護人員也陸續接種了新冠疫苗。

紐森說：「今天是值得慶祝的日子。結束新冠疫情大流行的希望就在眼前。一線護士海倫成為了第一個在加州接種COVID-19疫苗的人。今天，公平和安全的疫苗管理，始於衛生健保工作者和長者護理設施居民的環境中。不過在這一天，我們仍然需要注意面臨的挑戰。在疫苗廣泛分發之前，必須繼續封鎖病毒傳播。居家避疫，戴上口罩，拯救生命。」

這是第一批抵達加州的新冠疫苗，由輝瑞（Pfizer）藥廠生產，於13日晚間運抵洛杉磯國際機場。

13日，加州領導的西部各州科學安全審查工作組已經審核通過，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權的輝瑞藥廠新冠疫苗具有安全性和有效性。紐森於14日的記者會上說：「我們有11位成員，世界級的專家。他們回顧審查了第一和第二階段的試驗，查閱了所有的資訊。他們一致同意這種疫苗的安全性和有效性。」

紐森表示，首批運往加州的新冠疫苗有32萬7600劑，被送往南、北加州七所醫院。其中就包括舊金山加大（UCSF）醫療中心和查克伯格舊金山總醫院。這些醫院可以將疫苗儲存在攝氏零下94度的超低溫冰柜。

紐森說，州府正在制定公平的疫苗分發計畫，並在此基礎上發起了「所有58個縣接種疫苗」（Vaccinate All 58）運動。

根據加州公共衛生廳的指南，疫苗接種將分階段進行，根據COVID-19感染風險對接種人群優先排序。

一線衛生健保工作者和長者護理機構的居民將得到優先接種。州府計畫在12月中即現在就開始安排首批接種者的第一針注射，然後在相隔3周後安排這些人員進行第二針注射。明年2至3月，州府將繼續為社會必要行業員工和其他面臨COVID-19感染的高危人群接種疫苗。廣泛性的疫苗接種將在數月內實現。

州府兩個工作組正在努力確保疫苗的公平分配。起草指南工作組正在為供應有限疫苗的優先次序和分配，製定加州具體的指導方針。社區疫苗諮詢委員會則正在為規畫工作提供反饋意見，並解决公平分發疫苗在實施和決策方面的障礙。

凱瑟洛杉磯醫療中心護士海倫·科爾多瓦接種了加州第一劑新冠疫苗。（州長辦公室直播視...
凱瑟洛杉磯醫療中心護士海倫·科爾多瓦接種了加州第一劑新冠疫苗。（州長辦公室直播視頻截圖）
州長紐森（右一）在護士海倫·科爾多瓦完成注射加州第一劑新冠疫苗後緊握雙拳慶祝。（...
州長紐森（右一）在護士海倫·科爾多瓦完成注射加州第一劑新冠疫苗後緊握雙拳慶祝。（州長辦公室直播視頻截圖）

疫苗 加州 健保

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