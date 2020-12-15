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2000劑新冠疫苗 抵查克柏格金山總醫院

記者黃少華／舊金山報導
查克柏格舊金山總醫院已於14日上午接收了舊金山首批2000劑新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
查克柏格舊金山總醫院已於14日上午接收了舊金山首批2000劑新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）於14日午間的記者會上表示，舊金山已經收到第一批2000劑的新冠疫苗，並於當天上午運抵查克柏格舊金山總醫院。市府預計將於未來幾天再接收到大約1萬劑新冠疫苗。

一線衛生健保工作者將是舊金山首批接種新冠疫苗的人。但考法克斯拒絕透露具體是哪些人將首先獲得接種。

不過，根據舊金山疫情指揮中心14日當天傍晚的新聞通告，首批新冠疫苗從15日上午開始接種。地點就在查克柏格舊金山總醫院。

舊金山疫情指揮中心在一份媒體聲明中稱：「我們認識到這次接種的空前性質及其對舊金山和世界各地的觀眾、聽眾和讀者的重要意義。我們還必須考慮到，在舊金山發生的迄今為止最嚴重的新型冠狀病毒（COVID-19）激增以及健康和安全協議。我們正在認真計畫，優先考慮我們一線員工的安全，同時確保你們能够見證這一歷史性時刻。」

與此同時，舊金山的疫情愈發惡化。全市上周日均新增COVID-19確診病例232宗，遠高於7月份高峰期單周日均130宗的數據。

考法克斯指出，新冠疫苗對疫情的緩解可能來得太遲。他說：「這種疫苗預期不會破壞疫情曲線。在供應有限的情况下，疫苗不會使我們免於對現時住院病人日益新增的擔憂。我們今天比以往任何時候都有更多的舊金山居民感染COVID-19。這種趨勢似乎不會很快改變。」

舊金山灣區11個縣的加護病房（ICU）床位空置率仍高於15%，但已經從一周前的25%降至14日的17.8%。截至14日，舊金山的ICU床位空置率仍有30%，但距離15%的底線已經愈發接近。舊金山聯同灣區另外四縣一市已於兩周前開始自主實施「區域性居家令」（regional stay-at-home order）。此舉的目的是遏制病毒傳播，防止醫療資源過快耗盡。

考法克斯說，舊金山目前至少還有2807名處於COVID-19檢測呈陽性的狀態。148名COVID-19患者住院治療，其中37人進入ICU。感恩節過後，全市日均新增病例大幅增加了50%。他警告，由於住院時間比感染晚了大約兩周，舊金山的ICU床位將於未來3至4周用完。

考法克斯懇請市民盡量居家避疫，避免外出旅行或假日聚會，因為COVID-19真的會致人死亡。

考法克斯擔憂疫情加重會耗盡舊金山的ICU床位。（市府記者會直播視頻截圖）
考法克斯擔憂疫情加重會耗盡舊金山的ICU床位。（市府記者會直播視頻截圖）

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