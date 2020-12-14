1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

疫苗接種的優先次序備受關注。（記者李晗／攝影）

新冠疫苗 陸續到貨，在本周已經抵達灣區，舊金山將有1萬2000劑。此前舊金山衛生局表態會按照州府的不同梯隊（Tier）指引來排定接種疫苗的優先次序，但是梯隊只分三層，在這部分人之後的疫苗分配原則因而備受關注。

三層梯隊主要都是醫護和老弱人員。越是前線的醫護，排序就越前。但是也有呼聲要求教職工、監獄 囚犯、無家遊民、農業工作者、兒童護理工作者、軍方人員以及傳媒工作者等人員也應該列入優先。

一般大眾 數量有盈餘才打

一般大眾現在也只有等待。因為等到一般人也可以接種疫苗時，就是意味著疫苗的數量已經有足夠的盈餘。這仍然需要一段時間。

上周，多位灣區政界官員、教育界代表就召開發布會，要去請州長和衛生官員考慮優先給學校教職工接種疫苗。原因就包括讓教職工接種之後可以更安全地盡早重啟校園。

舊金山市議員盧凱莉（Hillary Ronen）在聲明中說，校園已經關閉九個月，但是仍然沒有獲得足夠的資源來安全重啟。如果現在不行動，那麼校園持續關閉，這對於這一批學童的身心發展都有深遠負面影響，加劇族裔發展不平等。

監獄方面，疫情 期間加州聖荷昆（San Joaquin）的監獄內出現疫情大爆發。舊金山的監獄也已經在減少人數，以求降低人群過密而導致增加傳染風險。監獄人員提前接種，也能減少監獄內的疫情爆發。而無家遊民作為弱勢群體，也有聲音提議他們能夠提前撥打。

無家遊民作為弱勢群體能否優先打疫苗，成為關注點。（本報檔案照片）

除了職業 考慮疫情嚴重程度？

農業人員也被指大多都是處於高風險的環境，包括密集的居住條件等，且他們的工作也是毋庸置疑的「必要行業」。

早前也有傳媒工會致信聯邦疾控中心（CDC），認為傳媒工作者與大眾接觸較多，因此也應該考慮提前接種。

此外，也有聲音指出，接種疫苗的次序除考慮職業類別，應該也要從地區受疫情影響的程度不同來考慮。像一些有色人種聚居的地區受到疫情的重創，就應該提前讓該區居民接種。在舊金山，東南部的灣景、米慎區就是疫情最嚴重的地區。