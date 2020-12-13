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加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森（左二）聽取戴維斯加大醫療中心人員講解疫苗儲存分發工作的進展。（圖片由州長辦公室提供）
州長紐森（左二）聽取戴維斯加大醫療中心人員講解疫苗儲存分發工作的進展。（圖片由州長辦公室提供）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）11日晚間批准輝瑞藥廠（Pfizer）生產的新冠疫苗緊急使用授權。加州州長紐森（Gavin Newsom）隨即發表聲明，部署加州疫苗分發計畫。

紐森指出：「首先要為關鍵性的醫護健保人員和住在長期護理機構的居民接種疫苗。而更多的疫苗，將在接下來的幾周乃至幾個月到達。因此希望大家一如既往，繼續採取措施保護自己、家庭和社區，繼續居家避疫，戴口罩，遵守本地的衛生指南。」

戴維斯加大（UC Davis）是全加州準備接收新冠疫苗的幾個機構之一。11日當天，紐森到訪戴維斯加大醫學中心一處超低溫儲存設施。這一設施正在為即將到來的輝瑞疫苗做準備。

加州首批輝瑞藥廠新冠疫苗數量為32萬7600劑。這些疫苗必須儲存在攝氏零下80度的超低溫冰柜中。每名接種者三周內需要注射兩劑。

州長紐森（左一）參觀了戴維斯加大醫療中心的超低溫疫苗儲存設施。（圖片由州長辦公室...
州長紐森（左一）參觀了戴維斯加大醫療中心的超低溫疫苗儲存設施。（圖片由州長辦公室提供）

加州七家醫院將承擔首批疫苗儲存和分發工作。北加州有四家，包括戴維斯加大醫學中心、舊金山加大醫學中心、查克伯格舊金山總醫院、瑞定（Redding）Mercy醫學中心。首批疫苗預計於12月底至明年1月初接種完畢。

紐森說：「加州面臨加護病房（ICU）容量目前正快速减少，我們必須在未來幾周保持高度警惕。通過西部各州科學安全審查工作組，我們科學家和專家已經同時工作，以審查新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的安全性和有效性。我們預計工作組將於48小時內提出建議。」

紐森於10月份發起的西部五州COVID-19科學安全審查工作組，與聯邦疫苗審批工作同時進行，以審查和評估有關疫苗的安全性及有效性數據。

由免疫學、公共衛生、倫理學家、衛生健保等學術專家組成的疫苗指南工作組，以及社區疫苗諮詢委員會，編制了加州疫苗接種1A階段的優先順序指南，重點關注醫護健保工作者和長期住在護理設施內的長者居民。隨著更多疫苗的到來，再擴展到為其他群體接種。

紐森在日前的記者會上還介紹了州府推進疫苗工作流程的六大步驟。

一，各縣市衛生部門做好登記、注射優先次序指導、疫苗分配劑量、批准訂單處理的準備工作。二，加州公共衛生廳審核各縣市的訂單需求並提交信息至聯邦疾控中心（CDC）。三，疾控中心接收、審核及確認加州的訂單。四，輝瑞疫苗通過聯邦配送中心向加州疫苗儲存分發機構發貨。五，疫苗從工廠通過UPS、FedEx、DHL快遞至加州疫苗提供機構，運輸過程需保持低溫儲存。六，加州疫苗儲存分發機構接收、低溫儲存疫苗並提供接種服務。

疫苗 加州 低溫

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