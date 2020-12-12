常如武詐欺案判刑48月 賠償王雪紅、教會 總額逾千萬

纏訟多年的常如武詐欺案，11日判刑確定，常如武被判48個月刑期，並且需賠償教會與王雪紅。（本報檔案照片）

薩拉度加基督之家第四家前長老常如武（Jonathan Chang），與妻子李薇林（Grace Chang）被控詐欺 與洗錢的案件，因涉及台灣富商王雪紅（Cher Wang）而受到各方關注。案子審理至今已經6年10個月。聯邦法院陪審團去年做出決定，在九項控罪中，常如武第一項與第六項的共謀罪成為僵局案「hung jury」，陪審團沒有達成共識，未被認定有罪。然而其他七項罪名都成立。

聯邦法院11日舉行最後的聽證與裁決。在各方陳述後，法官認為，常如武的罪行明確，判刑48個月，並且要金錢賠償教會與王雪紅。總賠償金額超過1170多萬元。

依官聯邦法院法官戴維拉（Ed edward J. Davila）的量刑，常如武需入獄48個月，並且賠償496萬元給薩拉度加基督之家第四家教會：另，沒收犯罪所得；此外賠償678萬給王雪紅。全案明年的1月26日將再度開庭，討論執行的日期與細節。

對於法官的量刑結果，常如武之後還將上訴。但上訴時不會有陪審團，僅會做法律審。

常如武早年科技業，後來轉進入教會。他是王雪紅夫婿陳文琦的大學同學，多年前曾獲得王雪紅與陳文琦指派，成為為旗下威盛電子公司美國 地區總經理與財務長。

依照聯邦檢察官所提起訴書指，被告從2004年到2016年1月，向一名富有捐款人取得合共740萬元，作為給基督之家第四家的捐款。然而，常如武將一些捐款用於私人用途。他利用掌管教會職務之便，挪用款項到自己開設的另一組織帳戶，後來再轉作為購買多處的地產、支付女兒婚禮、購買分時渡假（timeshare）之用。

這名富有的捐款人就是王雪紅（Cher Wang）。王雪紅先前也特別到位於聖荷西的聯邦法院作證。不過，王雪紅對於中間一些關鍵的情況，稱「已經不記得」。但王雪紅有稱這筆錢不是用於投資企業、舉辦婚禮等的費用支出。

檢察官德杭迪（Patrick Delahunty）則指出，常如武的詐欺與洗錢等罪行事證明確。而且，依照常如武與李薇林報給美國國稅局的稅表 ，過去多年兩人的年收入都是約6萬5000元，算是「pretty modest income」，不可能有那麼多錢購買那麼多的物業。而如果常如武所稱，部分的錢是從海外收入得來，沒有在稅表上揭露，也沒有揭露海外帳戶，那更是另外涉及稅務詐欺（tax fraud）。

德杭迪說：「這些錢怎麼來的？他偷了教會的錢、他偷了慈善家（王雪紅）的錢。」他並指出，王雪紅非常富有，捐助的款項是希望做為宗教相關的用途，「拿去買房子與物業，這是欺詐。」

常如武的律師杰恩（Julia Jayne）在庭審中強調，檢方很多指控都是臆測（speculation）。而且關於最關鍵的金錢爭議，常如武其實能證明錢是從海外的資產得來。但是，檢方將常如武的護照扣押、限制出境，不讓他到海外取得證據。

陪審團是在去年對於常如武與李薇林涉案的部分做出決定。常如武九項控罪中有七項有罪，而李薇林的每項控罪則陪審團都未能達成一致共識，成為僵局案「hung jury」。檢方後來決定，對於常如武與李薇林的僵局案控罪，不再追究，檢察官向法官申請撤銷簽結。