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十二宮連環命案有突破 金山灣區老華僑驚懼憶往

李晗
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

縈繞在舊金山灣區警察局以及民眾心中超過50年的十二宮（Zodiac）殺手懸案，最近有了突破新進展。在國際團隊的合作之下，殺手當年寄給舊金山紀事報的加密信件，終於被破譯，盡管加密信中的內容並未透露兇手的身分，也就是說，案件的真兇仍然是謎。

灣區的老華僑回憶起事件時表示，當時灣區氣氛很緊張，華裔社區也是非常害怕。

殺手稱殺了37人 警方認是5人

十二宮殺手事件是灣區，乃至全世界都知名的兇殺懸案。1968年至1970年代初，殺手在灣區各地連環殺人，作案後主動報警、挑釁警方，同時寄信給灣區的英文報紙，述說作案經過，留下線索。寄出的信中，也有加密過的密碼，其中一封加密信在當時被破譯，但另一封加密信則一直未解，直到今日，才最終破譯。

當時殺手聲稱自己殺了37人，但是警方確認有關聯的是五人。也有人在十二宮殺手的魔掌下成功逃脫。有目擊人士曾見過他的長相外形，據信殺手是一名身材高大的白人男子。當時根據描述，警方也有繪製出來殺手畫像，但是始終沒有抓到他。

加密信件充滿了各種符號。（視頻截圖）
加密信件充滿了各種符號。（視頻截圖）

殺手寄加密信 要求頭版刊登

案件在當年轟動一時，因為殺手威脅舊金山紀事報、舊金山觀察家報以及東灣北部城市委利賀（Vallejo）的報紙，必須在頭版刊登自己的加密信件，否則就要繼續連環殺人。後來上述報紙都只有照辦刊登，一時之間灣區人心惶惶。

最引人注目的加密信，有多種密碼的組合，有不同的星座符號、字母等，而且還有層層加密。當時北灣一戶人家在閱讀了報紙刊登的加密信後，成功破解了一封。信中內容殘暴，大多是殺手表示自己熱衷於殺人的樂趣，並說這也是自己在收集死後的奴隸的過程。但是信中沒有透露任何自己的身分。

最新的國際團隊破譯的信中，也是類似的內容，十二宮殺手並沒有在信中顯露自己的身分，只是說，殺手不怕被判處「毒氣室」（gas chamber）死刑，同時不怕死亡，因為相信死後在天堂會有足夠的奴隸（指的是被他殺害的人）可以使喚。

這一案件目前在灣區各警局內已不再有專人調查，成為懸案。但是有關十二宮殺手的線索仍然時不時會浮出水面。

老華僑憶當時 全金山都害怕

連環殺人案其中的一宗，1969年發生在舊金山的Presidio。當時十二宮殺手在夜裡槍殺了一名計程車司機。老華僑、退休法官郭麗蓮（Lillian Sing），當時就是住在兇案附近的另一個社區。她回憶道，當時特別害怕，「這個計程車司機遇害的事情格外令人擔憂，不單單是華裔社區，整個舊金山都特別害怕。」

郭麗蓮回憶道，十二宮殺手「好聰明」，總是和警察玩遊戲，並且總是贏過警察局。她說，當時大家都會格外小心。

另一位老華僑、前亞藝博物館董事李萱頤（David Lei），當時也是20歲上下的年紀。他回憶道，難以想象有一個人可以這樣子隨機殺人，把整個城市的氣氛弄得十分緊張，並且戲弄警方。李萱頤也指出，Zodiac殺人懸案之後，70年代初還出現過Zebra連環殺人案，但是只針對白人作案。

灣區 舊金山 警察

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