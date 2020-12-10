疫苗、新居令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

柏克萊加大傳染病專家和名譽教授史華茲堡(John Swarzberg)說，州政府說1月初就可以取消新居家令，是不切實的估計。(Getty Images)

紐森州長一周前頒布新居家令時，充滿希望之情，認為只要居家避疫數周，加州 就可控制疫情 ，屆時疫苗 就會出現。

但紐森這個希望顯然落空，因為新居家令實施以來，疫情曲線直線上升，未見下降，感恩節的旅遊和聚會的效應已告出現，灣區和加州的疫情不斷狂飆，接著聖誕和新年又來，情況更為危險。專家因此指出，加州政府估計到1月初疫情就會好轉不切實際，至少要到明年3月才會有轉機；因此疫苗的出現可能是疫情隧道已到盡頭，但是未來數周，灣區和加州的疫情只會進一步惡化，大家必須作好準備。

柏克萊加大傳染病專家和名譽教授史華茲堡(John Swarzberg)說：「紐森期望實施新居家令3周，到1月初就有望控制疫情，這完全不切實際；除非有意想不到的大轉變，否則疫情會進一步惡化，惡化的發展，至少要到1月的第三周。」

爾灣加大的流行病學家諾瑪(Andrew Noymer)也說：「疫苗面世和很快開始施打，確是好消息，但是卻對眼前狂飆的疫情沒有作用；還有就是，疫苗不知什麼時候才能對公眾施打，因此很難以一錘定音地擊退疫情。」

加州眼前的疫情已經極其危險，本周一至周三，連續三天的單日新增確診都破3萬，情況危急。

矽谷所在的聖他克拉拉縣，加護病床已經完全住滿，但疫情繼飆升，情況危險之極。舊金山衛生局10日表示，公眾要等數月，到疫苗供應沒有限制時，才有機會施打，因此可能要等到明年夏天，甚至是明年初秋。

聖他克拉拉縣衛生主任柯迪(Sara Cody)說，疫苗面世之初，聖縣只獲得很少數量，要至少數月才有大量供應，當大批公眾接種疫苗後，才有可能達到70%的人接種之數，因此才有可能達到集體免疫。

加州今年3月時實施第一次居家令，當時獲得普遍支持，但現在第二次居家令，卻因為人們已避疫9個月，大感疲勞，對新居家令不願遵守；更惡劣是，紐森被揭發說一套做一套，自己去了納巴米其林三星餐館參加派對，愈來愈多人不相信他的話。

專家諾瑪說：「人們真的疲倦，而且對紐森的虛偽深惡痛絕。」

史華茲堡和諾瑪都指出，紐森所訂的15%加護病床限界，灣區和加州大部分「疫情熱點」在短期內都難以達到，因此無法擺脫新居家令。

州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)說，只要公眾確實遵守居家避疫，戴口罩和保持安全距離，1月初撤銷居家令仍有可能。不過史華茲堡和諾瑪卻認為，不少加州人都不相信紐森，不少餐館甚至抗命也要維持店外進餐，因此疫情不可能在短期內得到遏制。

史華茲堡說明年夏天情況才會從壞變好，諾瑪說2021年的夏天才有機會成為正常的夏天。