我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑

美新冠單日奪命逾3千人 超過911恐襲死亡數

醫療系統「拉警報」!金山南灣3醫院 加護病床全滿

編譯組／灣區9日電
南灣地區醫療中心和其他兩家醫院的加護病房已用盡。（Getty Images）
南灣地區醫療中心和其他兩家醫院的加護病房已用盡。（Getty Images）

灣區新冠病例不斷激增，南灣三家醫院9日加護病房已全數用盡。

聖他克拉拉縣公共衛生局9日表示，聖荷西的地區醫療中心（Regional Medical Center）、歐康納醫院（O'Connor Hospital）和吉爾洛（Gilroy）的聖路易斯醫院（St. Louise Hospital）的加護病房已經沒有空床，醫療準備中心（Health Care Preparedness）主任卡瑪（Ahmad Kamal）指出，全縣加護病床僅剩31張。

衛生官員表示，地區醫療中心的加護病床8日就已用盡，但仍繼續透過急診室接收病人，院內目前至少有66名因感染新冠肺炎住院的病人。地區醫療中心急診部主任席卡（Paul Silka）說：「我們基本上已經沒有剩餘的病床可以安置病人。」

★急性期後照護病房 安置新病患

地區醫療中心的急性期後照護病房（post-acute care unit）現在已被用來安置新病人，但停車場搭建的臨時病房尚未開始使用。席卡說：「我們嘗試選擇性將部分病人轉往其他醫院。」

卡瑪說：「從病人數量來說，現在是疫情最嚴重的時期，比春季和夏季嚴重得多。」他警告，聖縣未來幾天，每天平均將新增100名住院病人，醫療資源消耗量會愈來愈大。

卡瑪表示，他們正在制定應急計畫，包括增加病床、設置加護病房設備將一般病床改為加護病床，還考慮將部分亞急性病人（subacute patients）轉移到其他還多較多空床的醫院，例如莫甘山（Morgan Hill）的狄保羅醫療中心（De Paul Health Center）。

加州衛生廳長：主要缺醫護人員

舊金山加大醫院的情況比南灣醫院好一些，但護士非常憂心，他們9日進行視訊會議，對醫療資源消耗量和醫院人員配置不安全的問題進行討論。護士阿諾（Rebecca Arnold）說：「急診室湧入的病人一天比一天多，讓人感到非常沮喪和恐懼。我在這裡工作了16年，這是我看過最糟糕的狀況。」

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）說：「醫院病人激增讓我們十分擔心醫療系統是否會不堪負荷，如果系統不夠強大，挽救生命的目標就會受到威脅。」

加利表示，加州欠缺的主要是醫護人員，病床還是其次。他指出，加州有一個互助系統，允許向其他地區要求醫護人員支援，但在各地病人大增的現況下，這個系統已經處於緊張狀態。

加利說：「我們已經使出全力，但這項工作實在愈來愈難。」

舊金山正在設置一個臨時護理中心，作為接收非重症病人之用。（美聯社）
舊金山正在設置一個臨時護理中心，作為接收非重症病人之用。（美聯社）

加州 疫情 灣區

上一則

與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑

延伸閱讀

美新冠單日奪命逾3千人 超過911恐襲死亡數

美新冠單日奪命逾3千人 超過911恐襲死亡數
加州單日染疫15天翻倍 洛縣住院數破三千

加州單日染疫15天翻倍 洛縣住院數破三千
不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了

不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了
加州防疫規定惹議 商店可開 親子公園卻不能開？

加州防疫規定惹議 商店可開 親子公園卻不能開？
金山亞裔家庭 遭持槍入室搶劫

金山亞裔家庭 遭持槍入室搶劫
金山前水利局長凱利家中搜出古柯鹼 法官下令進行毒品檢測

金山前水利局長凱利家中搜出古柯鹼 法官下令進行毒品檢測

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍
廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗