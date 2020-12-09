醫療系統「拉警報」!金山南灣3醫院 加護病床全滿

南灣地區醫療中心和其他兩家醫院的加護病房已用盡。（Getty Images）

灣區 新冠病例不斷激增，南灣三家醫院9日加護病房已全數用盡。

聖他克拉拉縣公共衛生局9日表示，聖荷西的地區醫療中心（Regional Medical Center）、歐康納醫院（O'Connor Hospital）和吉爾洛（Gilroy）的聖路易斯醫院（St. Louise Hospital）的加護病房已經沒有空床，醫療準備中心（Health Care Preparedness）主任卡瑪（Ahmad Kamal）指出，全縣加護病床僅剩31張。

衛生官員表示，地區醫療中心的加護病床8日就已用盡，但仍繼續透過急診室接收病人，院內目前至少有66名因感染新冠肺炎住院的病人。地區醫療中心急診部主任席卡（Paul Silka）說：「我們基本上已經沒有剩餘的病床可以安置病人。」

★急性期後照護病房 安置新病患

地區醫療中心的急性期後照護病房（post-acute care unit）現在已被用來安置新病人，但停車場搭建的臨時病房尚未開始使用。席卡說：「我們嘗試選擇性將部分病人轉往其他醫院。」

卡瑪說：「從病人數量來說，現在是疫情 最嚴重的時期，比春季和夏季嚴重得多。」他警告，聖縣未來幾天，每天平均將新增100名住院病人，醫療資源消耗量會愈來愈大。

卡瑪表示，他們正在制定應急計畫，包括增加病床、設置加護病房設備將一般病床改為加護病床，還考慮將部分亞急性病人（subacute patients）轉移到其他還多較多空床的醫院，例如莫甘山（Morgan Hill）的狄保羅醫療中心（De Paul Health Center）。

舊金山加大醫院的情況比南灣醫院好一些，但護士非常憂心，他們9日進行視訊會議，對醫療資源消耗量和醫院人員配置不安全的問題進行討論。護士阿諾（Rebecca Arnold）說：「急診室湧入的病人一天比一天多，讓人感到非常沮喪和恐懼。我在這裡工作了16年，這是我看過最糟糕的狀況。」

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）說：「醫院病人激增讓我們十分擔心醫療系統是否會不堪負荷，如果系統不夠強大，挽救生命的目標就會受到威脅。」

加利表示，加州欠缺的主要是醫護人員，病床還是其次。他指出，加州有一個互助系統，允許向其他地區要求醫護人員支援，但在各地病人大增的現況下，這個系統已經處於緊張狀態。

加利說：「我們已經使出全力，但這項工作實在愈來愈難。」