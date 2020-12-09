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與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑

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與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑

編譯組／綜合9日電
東灣聯邦眾議員史沃威爾表示，中國女間諜的報導是為了抹黑他。（美聯社）
東灣聯邦眾議員史沃威爾表示，中國女間諜的報導是為了抹黑他。（美聯社）

媒體驚爆東灣聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）過去與疑似中國女間諜來往密切，共和黨人士跳出來大肆抨擊，史沃威爾認為，這完全到抹黑。

史沃威爾在國會和媒體面前一向勇於批評川普，形象鮮明，他是國會情報委員會和司法委員會成員，也是川普彈劾案的主導人之一，因此早已成為保守派攻擊的目標。此次新聞網站Axios爆出史沃威爾與曾在灣區求學、疑似為中國間諜的女學生方芳（Fang Fang或Christine Fang，音譯）來往密切，共和黨人士認為國會情報委員會應該將他除名。

史沃威爾9日接受有線電視網（CNN）訪問時表示，消息來源洩漏這件事給媒體的目的，是為了抹黑他，而且時間點非常可疑。

史沃威爾說：「有問題的是，這件事被報導的時間正是我在進行彈劾川普的時候。如果一個國家用執法資訊作為武器，攻擊批評總統的人民，那麼，沒有人會想住在這個國家。因此，我希望能夠調查是誰洩漏了這個消息。」

不過，史沃威爾的說法未能平息共和黨和右翼媒體對他的攻擊。

眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）推文，指控史沃威爾涉及的是「國家安全」事務，他指出，史沃威爾指控川普所作所為是在為俄羅斯謀取利益，稱川普「早就被情報委員會排除」。麥卡錫還在福斯新聞採訪中把國會議長波洛西（Nancy Pelosi）也扯進來。

麥卡錫還表示，方芳追求史沃威爾，並協助他從都布林（Dublin）市議會晉升至美國國會，並稱國會情報委員會的成員都是由民主黨領袖所挑選。麥卡錫說：「波洛西挑選他進委員會時，是否已經知道這件事？」

波洛西發言人漢彌爾（Drew Hammill）表示，舊金山民主黨對史沃威爾充滿信心。他說：「少數黨領袖麥卡錫此舉是為了轉移外界對「匿名者Q」（QAnon）右翼陰謀論的關注。」

一名熟悉方芳事件的聯邦調查局官員也向舊金山紀事報（Chronicle）證實：「史沃威爾非常配合調查，也沒有任何犯罪嫌疑。這只是一次防禦性調查，我們有義務對史沃威爾提出警告，因為他可能成為外國政府的目標。」

川普 共和黨 中國

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