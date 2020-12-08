馮曙光 當選金山高等法院首席法官

馮曙光將出任舊金山高等法院首席法官。（取自金山高等法院社交媒體）

舊金山 高等法院的最高決策人——首席法官（Presiding Judge），將再由華裔 出任。

現任的華裔助理首席法官（Assistant Presiding Judge）馮曙光（Samuel Feng），將在2021年1月1日正式就任首席法官。首席法官的人選由法院內部法官互選產生，負責行政事務決策以及法官的職能任務分配。助理首席是系統內的第二把手。

「我相信，在我們法院法官和職員大家庭的支持下，我們的法院將繼續致力於服務公眾，」馮曙光在當選之後發表聲明。「我對同事們的支持感到謙卑，並期待與我們所有的合作夥伴一起，確保每一位踏入舊金山法庭的人能夠獲得公義。」

馮曙光也將是舊金山歷史上第三位華裔的首席法官。他畢業於洛杉磯南加大 （USC）和舊金山的哈斯汀法學院（UC Hastings），2009年獲州長施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）任命進入金山法院擔任法官。

現任的首席法官華裔黃宏威（Garrett Wong）將卸任。此前華裔的李明美（Cynthia Lee）在2013年出任首席法官，寫下金山華裔在司法系統內的歷史。

明年1月出任助理首席法官的將是Anne-Christine Massullo。

今年3月，舊金山舉行法官選舉，競爭激烈。最終三位司法界女性勝出，其中唐加玲（Michelle Tong）一人是華裔。

除了上述人選之外，舊金山司法系統內已經出現過不少華裔法官，包括周舜汝（Newton Lam）、郭麗蓮（Lillian Sing）、鄧孟詩（Julie Tang）、劉百昌（Harry Low）、雷連達（Lenard Louie）、陳啟煌（Bruce Chan）、陳樂智（Roger Chan）、黃正凱（Victor Hwang）、林萍（Rita Lin）、鄭元松（Andrew Cheng）等。