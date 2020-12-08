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曾是無證移民 魏萱將出任加州立法事務廳長

記者李晗／舊金山報導
魏萱一家曾經是無證移民。（取自Medium）
魏萱一家曾經是無證移民。（取自Medium）

再有華裔進入加州州長紐森（Gavin Newsom）的內閣擔任高官。曾經是無證移民的魏萱（Angie Wei）最新獲得任命，將出任立法事務廳長（Legislative Affairs Secretary），是加州史上首位出任這個重要官職的華裔。

畢業於哈佛大學

魏萱是生於南韓的華人，年幼時隨家人來美。一家人一度是無證移民狀態，隨後成功獲發簽證獲得居留權。魏萱畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院，在加州的移民、勞工權益社區中活躍多時。曾經在加州勞工聯盟（California Labor Federation）任職超過18年的時間，一直走在勞工、移民權益的前線。

今年年初，48歲的魏萱開始在紐森的辦公室擔任行政高層，職位包括州長政策顧問、州長辦公室政策副主任，並於今年底獲得委任出任內閣廳長。

在接到本報的採訪邀請時，魏萱也表示激動，說自己的父母每天都閱讀世界日報。

母獲簽證可居留

根據魏萱的透露，她的家庭在1970年代初來到美國時，是無證移民的狀態。她的父親是一個清潔工人，隨後遭到舉報，並且在工作時被移民部門的人抓獲。因此，魏萱一家一度在被遣返的程序上。幸運的是，她的母親成功獲得工作簽證，得以讓全家合法居留，並且一步步獲得綠卡和公民身份。

但是年幼的魏萱並不知道家庭的這些過去，直到30歲那年父母才告訴她。當時魏萱帶著父母在天使島參觀，父母們看到島上華人移民寫下的詩歌，非常感觸，所以決定告訴當時已經30歲的魏萱，他們一家過去曾經差點要被遣返。

爭勞權經歷豐富

紐森的內閣中，原本只有勞工廳長蘇維思（Julie Su）一位華裔，即擁有「Secretary」職銜的華裔只有她。隨著魏萱的加入，州府行政高層內的華裔代表性也將提高。而且兩名華裔女性都有相當豐富的勞工權益抗爭經歷。

立法事務廳長是州長內閣的重要官員，主理州長與參眾兩會的立法事務，涉及財政預算等，推進相關立法事宜等。

州長讚值得信賴

州長紐森在一份聲明中說，從他開始擔任州長的第一天起，魏萱就一直是一位值得信賴的顧問。她在工作中一直有著對加州人民的關心。

「在幫助我們（州長辦公室）與立法會建立夥伴關係的這一重要職位中，我認為沒有人會比魏萱做的更好。我們將繼續幫助領導加州度過這段前所未見的時期，朝著人人更健康，更安全，更具包容性的未來發展。」紐森說。

魏萱出任立法事務廳長，是州長內閣的重要官員。（魏萱供圖）
魏萱出任立法事務廳長，是州長內閣的重要官員。（魏萱供圖）

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