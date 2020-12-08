加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

加州新冠病例目前單日平均增加2萬例，每10人就有1人染疫。（美聯社）

加州 許多地區為了緩解新冠疫情 ，紛紛實施更嚴格的防疫規定。然而，7日的病例統計數字顯示，加州疫情絲毫沒有緩解跡象，小部分地區抽樣調查顯示新增病例數量驚人，加護病床空床率也創下新低。

州衛生廳公布的數據顯示，全州已連續三天單日新增病例超過2萬例，上周共有五天單日新增病例超過2萬例，而6日僅15個縣的病例就已超過2萬例，其中一半來自洛杉磯縣。這是加州自疫情爆發以來，首次一周單日平均新增病例超過2萬例，單日平均新增確診病例飆增46%，幾乎每10人參加檢測就有1人染疫。

此外，加州上周新冠住院人數增加將近2500人，增幅為31%，加護病房病人增加33%，住院總人數目前為9740人，創下新高，其中2281人為加護病房病人。加州目前加護病房平均空床率降至14%，南加州和聖荷昆谷（San Joaquin Valley）地區的加護病房空床率更分別降至10.9%和6.3%，低於最低門檻15%，所以新居家令已自動生效。

灣區 目前加護病房平均空床率為25.7%，但聖他克拉拉縣上周加護病房平均空床率已降到15%的門檻邊緣，確診數也創下新高，其中一日的新增病例是疫情爆發以來第三高。聖他克拉拉縣目前是灣區新冠住院人數最多的一縣。

舊金山上周新冠住院人數激增44%，舊金山加大醫學系系主任沃克特（Bob Wachter）推文說：「我們還未超出負荷，但疫情發展趨勢讓人擔憂。」

灣區現在新冠住院總人數為1075人，比一周前增加34%。雖然灣區人口占加州總人口20%，但新冠住院人數僅占加州的11%，加護病房病人人數僅占加州的12%。

反觀洛杉磯縣，人口占加州總人口25%，新冠住院總人數卻占加州的30%，將近3000人，比一周前多出37%。洛縣7日新增病例超過1萬例，上周確診率飆升至72%。