加州推出防疫App「加州通知」 示警接觸染疫者

州長紐森呼籲公眾嚴格執行居家避疫措施以遏制疫情蔓延。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）7日上午在疫情簡報會上宣布，州府將從10日起在全加州 推出名為「加州通知」（CA-Notify）的手機應用程式，希望減緩「新型冠狀病毒」（COVID-19）傳播。

10日起，加州居民可以通過iPhone「設定」或Android手機googleplay商店下載並啟用CA-Notify，接收COVID-19曝光警報。人們可獲告知自己何時接觸過檢測結果呈陽性的人。CA-Notify是一款完全私密、匿名和安全的軟體，不會從任何設備收集用戶的位置數據，也不與他方共享用戶身份。

如果CA Notify用戶的COVID-19檢測呈陽性，將收到加州公共衛生廳電話855-976-8462發出的驗證碼，由用戶手動輸入到CA Notify軟體。但前提是用戶願意這樣做。任何其他過去14天在陽性患者6呎範圍內停留15分鐘或以上的CA Notify用戶會收到一則匿名的提醒警報。

CA-Notify在聖地牙哥加大和舊金山 加大協助下進行試點。加大系統估計有超過25萬人參加試點研究。

CA-Notify的更多資訊可瀏覽網頁CaNotify.ca.gov和Covid19.ca.gov。

聖荷昆谷、南加州 區域性居家令

當天疫情簡報會上，紐森宣布聖荷昆谷（San Joaquin Valley）12個縣的加護病房（ICU）床位僅剩6.3%，南加州11個縣剩餘10.9%。這兩個大區的空床位占比低於15%，已從7日凌晨12時01分起開始實施州府制定的「區域性居家令」（Regional Stay at Home Order）。

加州其它三個大區的ICU床位空置率分別是：北加州11個縣28.2%、舊金山灣區11個縣25.7%、大沙加緬度地區13個縣20.3%。

加州整體的ICU床位空置率已降至14%。

雖然舊金山灣區的ICU床位空置率仍高於15%的門檻，但是大區裡舊金山縣、馬連縣、聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣、阿拉米達縣和柏克萊市已經從本周起實施新的「居家令」，嚴格限制商業活動開放，以遏制疫情蔓延。

為應對病床需求日趨緊張，州府將在加州9處設置數量不等的臨時床位。其中，舊金山FMS有125個床位，聖馬刁縣活動中心有250個床位。

州府首批疫苗 15日交貨

紐森還更新加州的新冠疫苗工作進展。他表示，州府4日成功提交第一批訂單（首批32萬7000劑的一部分），預計15日左右交貨。首批疫苗將送到為高風險醫護人員接種的機構。各機構按計畫開展1a階段疫苗接種。州府社區疫苗諮詢委員會將於9日開會討論1b階段疫苗接種的撥款問題。

紐森預計，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）10日將批准輝瑞（Pfizer）疫苗接種計畫，並將於17日討論莫德納（Moderna）疫苗的批准。他說，全國12月的首批疫苗注射將達到216萬劑。